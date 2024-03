CEMAC : les priorités d’Yvon Sana Bangui, nouveau gouverneur de la BEAC

Le gouverneur de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) a dévoilé la priorité de son mandat à la tête de l’institution monétaire.

Les six membres du gouvernement de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) ont été installés le 1er mars 2024 à Yaoundé, la capitale du Cameroun. A leur tête, Yvon Sana Bangui, le nouveau gouverneur de l’institut d’émission commun aux six pays (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad) de la zone Cemac.

Après sa prise de fonction, le nouveau gouverneur a annoncé ses principaux défis. « La priorité pour nous, c’est de consolider la stabilité monétaire et financière de la sous-région. Nous devons conjuguer nos efforts pour relever tous les défis qui s’imposent aujourd’hui« , a-t-il déclaré.

« Les défis sont nombreux. Vous savez que la sous-région est confrontée à de nombreuses crises. Le Covid-19, la guerre en Ukraine et beaucoup de crises et défis internationaux », a-t-il ajouté.

« Nous devons conjuguer nos efforts pour relever tous les défis qui s’imposent à nous aujourd’hui. Mais, je pense qu’il y a un travail préalable à faire. C’est de faire un état des lieux et d’adresser les vrais axes stratégiques sur lesquels nous devons nous appuyer pour résoudre un certain nombre de défis. (…) Il faut réajuster les visions, réajuster les programmes, réajuster les axes stratégiques et amorcer véritablement les réformes qui doivent rendre résiliente notre zone Cemac », a détaillé le Centrafricain.

Parcours du nouveau Gouverneur

Yvon Sana Bangui a fait des études spécialisées en informatique ainsi qu’en économie et gestion publique au Maroc et en France. Le nouveau Gouverneur de la BEAC a débuté son parcours professionnel comme ingénieur data pour un opérateur de téléphonie. Puis, il a enseigné à l’université de Bangui, avant de rejoindre la BEAC, il y a passé près de 20 ans comme agent d’encadrement supérieur.

En effet, il intègre la BEAC en 2005 en tant qu’agent d’encadrement supérieur. Ensuite, il va gravir les échelons avant d’être nommé au poste de Directeur central des systèmes.

Yvon Sana Bangui a été nommé le 9 février 2024, au cours d’une session extraordinaire de la conférence des chefs d’État et de gouvernement qui s’est tenue par visioconférence. Il remplace à la tête de la BEAC, le Tchadien Abbas Mahamat Tolli.