CHAN 2025 : le Cameroun affrontera la RCA lors des qualifications

La Confédération africaine de football a procédé aux tirages aux sorts ce mercredi 9 octobre 2024 au Caire en Egypte. Les matchs aller vont se disputer du 20 au 22 décembre 2024.

Au terme de la cérémonie du tirage au sort ce mercredi, les équipes sont fixées sur leurs adversaires lors des matchs de qualification du Championnat d’Afrique des nations. Le Cameroun sera face à la Républicaine lors du premier tour. D’autres matchs dans la zone Afrique centrale vont mettre aux prises la RD Congo et le Tchad, puis le Congo et la Guinée Equatoriale.

Dans la zone Afrique de l’Ouest A, le Sénégal, vainqueur sortant, va affronter le vainqueur du premier tour entre le Liberia et la Sierra Leone. D’autres matchs vont opposer la Mauritanie au Mali et la Guinée à la Guinée-Bissau. Dans la zone Afrique de l’Ouest B la Côte d’Ivoire va affronter le Burkina Faso, le Ghana sera face au Nigeria. Le Niger va rencontrer le vainqueur du premier tour entre le Bénin et le Togo.

En Afrique Australe, le Zimbabwe va croiser E-Swatini, tandis que Lesotho jouera contre la Namibie. L’Angola et Madagascar ne joueront pas au premier tour. L’Afrique du Sud et les Comores sont non-partants.

En Afrique de l’Est, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie qui organisent conjointement le CHAN participeront au tournoi. Mais la CAF n’a pas déterminé quelle équipe va les accompagner. Les matchs retours auront lieu du 27 au 29 décembre 2024.