Colombe du Dja et Lobo gagne sa première finale de la Coupe du Cameroun

Le club issu de la région du Sud a remporté la finale de la compétition le dimanche 29 septembre 2024 face à l’Aigle Royale de la Menoua 1-0.

Pour la toute première fois, la Colombe du Dja et Lobo soulève le trophée de la Coupe du Cameroun. L’oiseau du Sud a plumé son adversaire, l’Aigle royal de la Menoua, sur la pelouse du stade omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Par un coup de bec magistral, Boris Ekotto a scellé le sort de Aigle dès la 10è minute de la partie en ouvrant le score. Bien servi sur un centre de Mvondo, la nouvelle recrue a surpris le gardien Kombobilo en faisant trembler les filets pour la seule fois durant le match. Malgré ses tentatives, Aigle ne réussira pas à revenir au score jusqu’au coup de sifflet final qui retentit trois minutes après le temps règlementaire.

Devant un public venu nombreux dans les gradins de la cuvette de Mfandena, la Colombe du Dja et Lobo réussit sa première tentative. L’histoire retiendra que le trophée de la 64è édition de la Coupe du Cameroun est allé dans le Dja et Lobo, région du Sud, après son escale dans le Nord-Ouest, remporté par PWD de Bamenda en 2023. Les populations et forces vives du Dja et Lobo se sont mobilisées pour aller supporter en masse leur équipe. La force du 12è joueur aura ainsi contribué à la victoire des poulains de Richard Towa. Aigle de la Menoua tombe pour la troisième fois à la finale de la coupe du Cameroun en 92 ans d’existence. Le coach Gaston Temfack et ses joueurs reviendront une autre fois pour tenter de voler plus haut.

Pour marquer la fin de la saison sportive 2023-2024, le Premier ministre Joseph Dion Ngute a présidé la cérémonie au stade. Devant le chef du gouvernement, s’est déroulé le défilé des 54è fédérations qui ont organisé des jeux durant la saison, suivi de la parade culturelle. Le match de la finale a précédé le bouquet final, la remise des médailles et des trophées aux vainqueurs.