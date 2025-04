Commerce : la Sabc ouvre une nouvelle ligne de production pour 35 000 bouteilles par heure

Après l’usine de Ndokoti à Douala, l’usine de Bafoussam a présenté sa nouvelle ligne de conditionnement logé à Bafoussam aux distributeurs.

La Société anonyme des boissons du Cameroun accroît sa productivité. Le 11 avril 2025, le brasseur a présenté sa nouvelle ligne de conditionnement aux acteurs clés du secteur. Notamment, les distributeurs, les hommes de médias et les représentants d’associations de barmen et de consommateurs.

La nouvelle ligne de conditionnement est équipée de systèmes de contrôle avancés » qui permettent de produire environ 850 000 hectolitres supplémentaires par an. Avec une cadence de 35 000 bouteilles par heure et plus de 100 emplois créés, ce joyau architectural représente environ 40% de la capacité globale actuelle de l’usine de Bafoussam.

Cette nouvelle infrastructure a coûté 13 milliards F à l’entreprise brassicole. Selon Francis Kalla, Directeur d’Usine Senior de Bafoussam « « L’objectif est de présenter à nos hôtes tous les moyens, en termes d’investissement que Boisson du Cameroun met en place pour pouvoir garantir la disponibilité des produits sur le marché, limiter les indisponibilités et surtout garantir aussi le maintien de la qualité de nos produits ».

En effet, Dans un contexte de croissance du marché, les Boissons du Cameroun ont décidé depuis environ un an de lancer un vaste plan d’investissement sur trois ans.

Dans cette optique, l’entreprise avait installé une nouvelle usine de production à Bafoussam l’an dernier. Dans la même veine, les Boissons du Cameroun ont procédé à l’extension de son usine à Yaoundé.

Lors de son inauguration en mars 2024, 𝗦𝘁𝗲𝗽𝗵𝗮𝗻𝗲 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗮𝘇𝗲𝗮𝘂𝗱, Directeur général de Boissons du Cameroun, soulignait que l’extension de l’usine de Yaoundé a coûté un peu plus de 21 milliards de FCFA, visant à augmenter de 18% la fabrication des boissons et de 31% leur conditionnement.