Commerce : voici pourquoi le Cameroun est content d’importer à nouveau le riz indien

Luc Magloire Mbarga Atangana l’a expliqué aux Responsables des Services Centraux et Déconcentrés concernés dans un communiqué le 27 septembre 2024.

Le 27 septembre année courante, Mbarga Atangana, ministre camerounais du commerce a publié un communiqué portant une importante décision prise et publiée par le Gouvernement indien autorisant à nouveau l’exportation de son riz.

« Cette décision est d’autant intéressante pour notre marché qu’elle exonère par ailleurs le riz blanc du paiement des droits de sortie, au contraire du riz paddy, du riz brun et du riz précuit qui sont soumis à un droit de sortie de 10 % », a souligné le Mincommerce.

Le ministre du commerce souligne dans sa sortie qu’il revient aux acteurs clés concernés de prendre en compte « cette nouvelle donne dans les opérations de contrôle et de régulation du marché, afin de mettre un terme à la spéculation qui commençait à se faire jour au niveau des prix et de la dissimulation des stocks par certains opérateurs ».

Il y a un an, c’est-à-dire en octobre 2023, l’Inde autorisait une autre vague d’exportations. Le pays suscité annonçait l’exportation du riz blanc non basmati vers 7 pays à travers le monde à savoir la Guinée, la Côte d’Ivoire, les Seychelles, le Cameroun, les Philippines, le Népal et la Malaisie.

Selon une note du ministère du Commerce datant d’un an, l’Inde a consenti à exporter 1,34 million de tonnes de riz vers sept pays d’Asie et d’Afrique. Le Cameroun est ainsi servi avec 190 000 tonnes. « Ce volume considérable équivaut à près de quatre mois de consommation locale de riz, garantissant ainsi la couverture du marché et soulageant les consommateurs de toute crainte de pénurie pendant les fêtes de fin d’année ».

Il faut souligner que, l’essentiel du riz consommé au Cameroun provient des importations. Rien qu’au cours des 6 premiers mois de l’année 2021, le Cameroun a importé une cargaison de 319 330 tonnes de riz. Soit une hausse de plus de 59 000 tonnes par rapport à la même période en 2020.

L’Institut national de la statistique tirait la sonnette d’alarme en 2019 dans son rapport sur le commerce extérieur. « La production nationale est estimée à 217 280 tonnes et la demande nationale (consommation finale des ménages et variations des stocks) à 757 000 tonnes… Il ressort que la forte hausse des importations de riz engendre un gap entre l’offre et la demande d’environ 332 300 tonnes ».