Compétence : Ebenezer Essoka, nouveau PCA de MTN Cameroon

Il remplace à ce poste Colin Mukete, qui se retire après 21 ans de service.

« Après 21 ans en tant que président du conseil d’administration de MTN Cameroun, supervisant la croissance et la transformation phénoménales de l’entreprise au cours de cette période, j’ai senti que c’était le bon moment pour me retirer. J’ai hâte de travailler avec mon successeur, M. Essoka, pour assurer une transition en douceur » a déclaré Colin Mukete. Ebenezer Essoka a été désigné lors du conseil d’administration de la compagnie de téléphonie mobile qui s’est tenu ce 02 février 2024 à Johannesburg en Afrique du Sud.

« Cela a été un grand honneur de travailler et de servir aux côtés de M. Mukete. Son leadership exemplaire et sa gestion du conseil d’administration et de la société ont été une source d’inspiration. Cela nous encourage à continuer à faire davantage dans notre quête de solutions numériques pour le progrès de l’Afrique. Le Cameroun est l’un des marchés clés du groupe MTN sur le continent dont nous nous engageons à promouvoir le progrès numérique pendant de nombreuses années à venir » a quant à lui martelé Mcebisi Jonas, Président du Groupe MTN. Colin Mukete a confirmé qu’il continuera à être impliqué dans les affaires de MTN Cameroon en tant qu’administrateur et actionnaire.

Essoka est un expert en finance bien connu du secteur bancaire africain. Il a siégé aux conseils d’administration des banques SCB et UBA au Cameroun. Ancien vice-président de la Standard Chartered Bank, il a aussi été le président exécutif d’Iburu, une société de conseil spécialisée dans le développement économique en Afrique.

Ebenezer Essoka arrivé à la tête du Conseil d’administration de MTN Cameroon alors que l’entreprise est en plein imbroglio judiciaire, avec saisie de ses comptes, contre le milliardaire camerounais Baba Hamadou Danpullo. Ceci sera sans doute l’un de ses chantiers.

Colin Mukete, pour sa part, détient près d’un tiers du capital. En effet, lorsque la firme sud-africaine décide de vendre ses actions détenues dans l’ancien Camtel Mobile, le fils de l’ancien doyen du Sénat, Victor Mukete, va les racheter pour fonder MTN Cameroon en 2002. L’entreprise devient la succursale du géant sud-africain de la téléphonie mobile MTN.