Compétence : Patrick Johansson, nouveau président d’Ericsson en Afrique et au Moyen-Orient

Ericsson a annoncé la nomination de Patrick Johansson au poste de Président de la zone Moyen-Orient et Afrique (MMEA). Johansson qui était jusqu’à lors responsable du Contrôle de Gestion et des Opérations au sein de la Business Area des Logiciels et Services Cloud (BCSS) d’Ericsson, remplacera Fadi Pharaon, dont la décision de quitter la boite a été annoncée en mai 2024. Johansson a pris ses nouvelles fonctions le 1er août 2024, celui-ci est basé à Riyad, en Arabie saoudite.

Patrick Johansson, a déclaré : « Je suis honoré et ravi de me voir offrir cette opportunité. Ericsson est à l’épicentre des dernières tendances technologiques où les réseaux sont le fondement de la numérisation des entreprises et des sociétés. Nous sommes à la pointe de l’industrie en fournissant des réseaux entièrement programmables et de haute performance où les capacités peuvent être exposées par le biais d’API de réseau. Je suis impatient de rencontrer les clients et les partenaires et de travailler avec mes collègues de la zone du Moyen-Orient et de l’Afrique pour créer une valeur ajoutée exceptionnelle pour les clients ».

Pour Börje Ekholm, Président-directeur général d’Ericsson, « Patrick a une connaissance approfondie de notre technologie et de notre stratégie commerciale, deux facteurs cruciaux qui contribuent à consolider notre position de leader dans l’industrie. Je suis très heureux qu’il ait accepté ce poste et je me réjouis de le compter parmi les membres de l’équipe de direction ».

Depuis qu’il a rejoint Ericsson en 1997, Patrick Johansson a couvert de multiples domaines d’activités et de zones géographiques, ayant vécu en Suède, en Corée, en Inde, en Autriche, en Chine et au Vietnam.