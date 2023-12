Compétences : Ils ont vanté le Cameroun à l’international en 2023

Ce sont des professionnels camerounais de divers domaines dans le monde des affaires. Ceux-ci ont fait citer le Cameroun à l’international en 2023 soit par un prix, soit par un poste.

Barthélémy Toguo, artiste plasticien international

Barthélémy Toguo est un artiste de 55 ans, qui a fait des études à l’École des Beaux-arts en Côte d’Ivoire puis à Grenoble et en Allemagne. Il est connu en France pour avoir réalisé en 2017 une fresque géante composée de deux cents carreaux de grès dans la station Château Rouge du métro de Paris. Il a été retenu en janvier pour le design de la ligne 5 du tram de Montpellier, ligne qui ira de Clapiers à Lavérune, en passant par le cœur de ville de Montpellier, 16 kilomètres de ligne, du nord à l’ouest 27 stations 45 minutes de trajet. En septembre 2023, Toguo a décroché le prestigieux Prix Pommery lors de The Armory Show à New York en 2023. D’une valeur de 25 000 dollars, cette récompense a été décernée en reconnaissance de sa remarquable présentation intitulée « Urban Requiem », qui intègre des éléments de sa fascinante biographie.

Appolinaire Djikeng, Développeur agricole

Le Conseil d’Administration de l’Institut International de Recherche sur l’Elevage (ILRI) et le CGIAR a nommé en janvier le Professeur Apolinaire Djikeng aux postes de directeur général d’ILRI et directeur principal des systèmes d’élevage du CGIAR. Premier Africain à être porté à la tête de l’Institut International de Recherche sur l’Elevage (ILRI), le Professeur Appolinaire Djikeng est un expert mondialement connu pour avoir piloté des programmes de recherche et de développement multidisciplinaires, multi-institutionnels axés sur le développement agricole, l’élevage et la santé humaine. Il assume les fonctions de directeur général d’ILRI depuis avril 2023, succédant au Dr Shirley Tarawali, actuelle directrice générale par intérim, qui à son tour, avait remplacé le Dr Jimmy Smith, parti à la retraite en décembre 2022, après 11 ans de leadership exceptionnel.

Dr Guy Laurent Fondjo président des banquiers de l’Afrique de l’Ouest



Le banquier camerounais de 47 ans a été porté à la tête de l’Association des Banques de l’Afrique de l’Ouest (ABAO) au terme d’une assemblée générale extraordinaire. Dr Guy Laurent Fondjo n’est plus seulement administrateur directeur général d’Afriland First Bank Guinée ou président d’Afriland First Holding ou encore président sortant de l’Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée. Il assumera désormais aussi la présidence de l’Association des Banques de l’Afrique de l’Ouest (ABAO). Il a été porté à la tête de cette association au cours d’une assemblée générale extraordinaire. L’événement, qui s’est déroulé lundi 30 janvier 2023, avait pour objectif le renouvellement du comité exécutif de l’organisation. Le tout nouveau patron de l’Association des Banques de l’Afrique de l’Ouest a été plébiscité par ses pairs venus des principaux pays membres de la CEDEAO.

Lionel Mobi gère Jumia au Nigéria



Lionel Mobi est celui qui va désormais présider aux destinées de Jumia Sénégal. L’ancien directeur de Gozem au Bénin, une start-up offrant des services de commandes de véhicules en ligne, de e-commerce et des services financiers a été nommé à ce nouveau poste le 23 février 2023 par le Groupe Jumia, plateforme leader du e-commerce en Afrique. Un poste qui vient s’ajouter à la riche carrière de l’homme forte de plusieurs années d’expériences dans les marchés d’Afrique centrale et occidentale, principalement ceux du Cameroun, du Congo, du Gabon et du Sénégal. De nationalité Camerounaise, Lionel avait d’abord rejoint Jumia en 2014 et a été « Chief Operating Officer » pour Jumia Cameroun jusqu’en 2019, puis “Operation Project Manager” chez Jumia Sénégal en 2017, et enfin “Chief Operating Officer” pour Jumia Ghana de 2020 jusqu’en 2021 avant de partir pour Gozem, une société de super App de co-voiturage où il a été son directeur au Bénin entre 2021 et 2022.

Aymric Kamega, à la tête de la FANAF

Au cours de la 47e assemblée générale de la Fédération des sociétés d’assurances de droit national africaines (Fanaf), organisée du 20 au 24 février 2023 à Kinshasa, en RD Congo, Aymeric Kamega, PDG de la société Assurance du Cameroun Vie (Acam Vie), a été élu comme membre du bureau exécutif de la Fanaf. Selon Acam Vie, cette élection « a été rendue possible grâce au soutien de l’Association des sociétés d’assurances du Cameroun (Asac) et des sociétés membres de la Fanaf (plus de 175 sociétés d’assurance Vie et Non vie ayant leur siège social en Afrique, NDLR) ». Expert en actuariat titulaire d’un doctorat en sciences de gestion, Aymric Kamega préside aux destinées d’Acam Vie depuis la création de la compagnie en 2016. Il est par ailleurs administrateur de la société dénommée Assurances générales du Cameroun (AGC), fondée par le défunt milliardaire Joseph Kadji Defosso.

Herrick Mouafo décoré en France

C’est dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville de Grenoble qu’Éric Piolle, le maire, a remis à Herrick Mouafo la Grande Médaille de la Ville le mercredi 22 février. La cérémonie se déroulait devant tous les amis, collègues et famille d’Herrick Mouafo, qui, après une belle allocution du maire, a raconté sa démarche, comment et pourquoi il s’est investi dans l’aide aux plus démunis des concitoyens. La génération des années 2000 à l’université de Yaoundé se souvient de lui comme le leader charismatique de l’association pour La Défense des droits des étudiants du Cameroun (ADDEC) ayant plusieurs grèves entre 2005 et 2006 sur les campus universitaires. MOUAFO DJONTU est installé à Grenoble en France depuis des années. Selon Modop.org, il est titulaire d’un doctorat en administration publique de l’Université Grenoble Alpes et est chercheur associé au Centre d’Études et de Recherche sur la diplomatie, l’Administration Publique et le Politique (CERDAP2), rattaché à Sciences Po Grenoble.

Maximilienne Ngo Mbe, « Women Of Courage »

Jill Biden a reçu la Présidente du Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC), Maximilienne Ngo Mbe en présence du Secrétaire d’Etat Antony Blinken à la Maison Blanche. Maximilienne Ngo Mbe a remporté en 2021, le prix international du courage féminin. A l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme ce 8 mars 2023, la militante des droits humains a reçu son prix des mains de la Première Dame des États-Unis D’Amérique Jill Biden.

Ce prix qui aurait pu être remis depuis 2021, s’est vu reporter à cause de la Pandémie du COVID 19. Le Prix international du courage féminin du Secrétaire d’État récompense les femmes qui ont fait preuve d’un courage et d’un leadership exceptionnels dans la promotion de la paix, de la justice, des droits humains, de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et ce, souvent au prix de grands risques et sacrifices personnels. Depuis la création de ce prix en 2007, le Département d’État a primé plus de 155 femmes issues de plus de 75 pays et les lauréates viennent de tous les pays.

Minou Chrys-Tayl, à la présidence du Bénin

La Camerounaise Minou Chrys-Tayl, féministe assumée a rejoint l’Institut National de la Femme (INF). Elle va désormais travailler au poste de Cheffe Communication et Sensibilisation de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. L’activiste des droits de la femme a annoncé sa nomination ce lundi 03 avril 2023.

L’activiste camerounaise a enfin rencontré le président béninois Patrice Talon en ce début du mois d’avril 2023. Sa campagne digitale « MinourencontreTalon » a donc connu un heureux aboutissement. Mais ce n’est pas tout ! Ses échanges avec Patrice Talon ont débouché sur une nomination qui vient couronner ses efforts pour la défense de la femme.

Thierry Hot à l’Institutional Investor Network

Le Camerounais Thierry Hot, vice-président chargé des relations institutionnelles de la holding américaine Litium Capital, a intégré en avril le think thank américain International Investor Network (IIN), comme membre du conseil consultatif. Ce réseau est soutenu par Prosper Africa, l’initiative du gouvernement américain en faveur du commerce et des investissements entre les pays africains et les États-Unis, rattachée à l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Le fondateur du Rebranding Africa Forum, qui fut par le passé conseiller spécial de l’ancien Président du Burkina-Faso Roch Marc Christian Kabore, va mettre son expérience de plus de 20 ans dans le conseil à l’investissement au service de cette organisation à but non lucratif dédiée à l’accroissement des investissements institutionnels sur les marchés africains.

Jacques Edjangue, vice-président de la BAD

Le groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, le 7 juin 2023 à Abidjan, la capitale ivoirienne, la nomination du Camerounais Jacques Edjangue au poste de vice-président chargé de la gestion des personnes et des talents. Depuis le 20 juin 2022, le promu occupait le même poste à titre intérimaire, après avoir quitté ses fonctions de directeur par intérim du département de la gestion des ressources humaines, ainsi que du département des services linguistiques.

Titulaire d’un MBA de l’université d’État du Colorado aux États-Unis, d’un diplôme de littérature anglaise de l’université britannique d’East Anglia et d’un autre en leadership et en négociation de l’université de Harvard, aux États-Unis, Jacques Edjangué a d’abord fait ses classes au sein des universités camerounaises. En effet, il est détenteur de deux Masters II de l’université de Buea au Cameroun, dont l’un en interprétation et l’autre en traduction. À son tableau de chasse universitaire, il faut également ajouter une maîtrise en littérature afro-américaine de l’université de Yaoundé I.

Josiane Kwenda, à la SFI

Vendredi 21 juillet 2023, « la Société financière internationale (IFC) a nommé Josiane Kwenda au poste de représentante régionale pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo. Mme Kwenda dirigera à ce titre la stratégie et les opérations d’IFC visant à stimuler le développement du secteur privé et à favoriser une croissance économique durable et inclusive dans ces quatre pays », rapporte un communiqué de cette Institution financière.

Elle était précédemment représentante régionale d’IFC pour le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la Gambie, des pays où elle a contribué au développement d’un vivier de projets et à la forte croissance des activités et du portefeuille de la SFI. Elle va diriger la stratégie et les opérations de la SFI, branche de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, visant à stimuler le développement une croissance économique durable et inclusive dans ces quatre pays.

Wilfred Mbacham, PCA de Malaria Consortium

Le 31 juillet dernier, Malaria Consortium, une ONG internationale basée à Londres et spécialisée dans la prévention, le contrôle et le traitement du paludisme et d’autres maladies transmissibles, a annoncé la nomination du Dr Wilfred Mbacham au poste de président de son conseil d’administration. Cette décision marque la fin du mandat de sept ans du Dr Marcel Tanner à ce poste.

Selon James Tibenderana, directeur général de Malaria Consortium, le Dr Mbacham possède les qualités nécessaires pour occuper ce poste. « Sa riche expérience et son engagement envers notre cause seront inestimables alors que nous cherchons à étendre notre portée et à avoir un impact durable. Nous sommes convaincus que, sous la direction du Dr Mbacham, nous atteindrons de nouveaux sommets, en particulier alors que nous célébrons notre 20e anniversaire cette année », a déclaré Tibenderana.

Félicité Ngangue Nson, pilote Guinness Ghana

Selon une annonce du groupe britannique Diageo, Félicité Ngangue Nson a été nommée directrice générale de Guinness Ghana Breweries Limited. Sa nomination à ce poste où elle sera placée sous le leadership d’Andrew Ross, actuel Directeur général AEM, prend effet à partir du 14 septembre prochain, poursuit l’annonce du géant de l’agroalimentaire, leader dans le secteur des boissons alcoolisées. Elle est la première femme à occuper ce poste dans l’histoire du groupe qu’elle a rejoint en 2014, après avoir roulé sa bosse et acquis de l’expérience et de l’expertise auprès des grandes multinationales de la publicité, de la téléphonie mobile et de l’agroalimentaire telles que McCann Erickson, MTN et Coca Cola.

Priscille Noëlle Kouo Ngamby, à la tête de l’Asgpac

La nomination de la Camerounaise est intervenue au cours d’une assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 06 octobre dernier à Douala. Elle remplace à ce poste Eugène Cissé Kouoh qui avait été élu pour un mandat de quatre ans. Selon le communiqué de l’association, cette nomination est intervenue au cours d’une assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 06 octobre dernier à Douala. Cette désignation permettra à Priscille Noëlle Kouo Ngamby d’assurer l’intérim de son compatriote Eugène Cissé Kouoh qui a annoncé sa démission, le 5 octobre 2023. Il faut signaler qu’Eugène Cissé, qui a été élu en octobre 2021 pour un mandat de 2 ans, a démissionné de son poste de Directeur général d’ASCA Asset Management, la filiale d’Attijariwafa en charge de la gestion d’actifs dans la zone CEMAC.

La Camerounaise Priscille Noëlle Kouo Ngamby est titulaire d’un MBA de la Sorbonne Business School et possède à son actif plus de 13 ans d’expérience sur les marchés financiers d’Afrique centrale et occidentale. Elle a commencé sa carrière chez Bloomfield Investment Corporation en 2010 en tant qu’analyste financière.

Christian Ebeke, au FMI

Le camerounais Christian Ebeke, est le nouveau représentant du Fonds monétaire international au Nigeria. Sa nomination a été actée il ya quelques jours. « Une nouvelle aventure, de nouvelles responsabilités lourdes et des leçons que je tirerai pour mon beau pays, le Cameroun », s’est exprimé le nouveau promu sur son compte Twitter. L’économiste de formation s’envole sous de nouveaux cieux après avoir occupé les fonctions de chef de division adjoint chargé des politiques macroéconomiques au département de la stratégie du FMI où il avait été nommé en juin 2022. Avant le département de la stratégie, Christian Ebeke a été directeur adjoint du FMI pour l’Europe, économiste chargé de la zone euro et de la Pologne entre autres.