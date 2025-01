Conflit en RDC : plusieurs compagnies aériennes suspendent leurs vols vers Kinshasa

Des manifestations ont éclaté dans la capitale congolaise le 28 janvier, plusieurs ambassades ont été attaquées, dont celle de la France. En réaction, Air France a décidé d’annuler temporairement ses liaisons avec Kinshasa.

Le vol AF 722, parti de Paris-Charles-de-Gaulle à destination de Kinshasa avec une escale à Brazzaville, a été contraint de rebrousser chemin alors qu’il survolait le Burkina Faso. La compagnie aérienne a assuré la prise en charge des passagers et propose des solutions de report pour leur voyage.

Comme Air-France, d’autres compagnies ont joué la carte de la sécurité dans une situation de conflit encore non maîtrisée. Brussels Airlines a pris la décision d’annuler les deux vols prévus ce 29 janvier (SN357 et SN358, ce dernier devant atterrir à Bruxelles le 30 janvier), annonce la compagnie aérienne dans un communiqué mardi soir. « La sécurité de nos collègues et de nos passagers est et reste notre priorité« , explique Brussels Airlines.

Dans un communiqué, la compagnie Uganda Airlines a annoncé la suspension de ses vols vers Kinshasa. Dans un communiqué, la compagnie a précisé que cette décision a été rendue nécessaire par la situation sécuritaire et le climat d’instabilité dans plusieurs régions de la RDC, y compris Kinshasa. « Les vols resteront suspendus jusqu’à ce que la situation permette une reprise normale des opérations », a indiqué Uganda Airlines.

Précisons que, les troubles ont déclenché à cause de la détérioration continue de la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC, où les forces armées congolaises (FARDC) sont engagées dans de violents combats contre les combattants du M23 soutenus par le Rwanda. La situation à Goma, épicentre des affrontements, reste particulièrement critique, avec des déplacements massifs de populations et des besoins humanitaires grandissants.