Coopération : 60 milliards F de l’Union européenne pour renforcer les infrastructures au Cameroun

Le chiffre a été annoncé lors de la 3ème session du Dialogue économique et technique sur le partenariat Cameroun-Union européenne, tenue le 14 novembre 2024 à Yaoundé.

L’union européenne va mobiliser près de 91 millions d’euros soit 60 milliards FCFA pour la poursuite de la mise en œuvre des projets infrastructurels au Cameroun dans le cadre de la deuxième phase du Programme Indicatif Multi annuel 2025-2027.

L’annonce a été faite par le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), Alamine OUSMANE MEY, Coordonnateur du partenariat Cameroun-Union européenne, et l’Ambassadeur, Chef de Délégation de l’Union Européenne au Cameroun et en Guinée Equatoriale, SE. Jean Marc CHATAIGNER, au sortir des travaux de la 3ème session du Dialogue économique et technique sur le Partenariat Cameroun Union européenne.

Pour l’Ambassadeur, Chef de Délégation de l’Union européenne au Cameroun, SE. Jean Marc CHATAIGNER, la 3ème session du Dialogue économique et technique était un moment d’échanges basés sur « un dialogue direct, franc » qui a permis de discuter sur plusieurs initiatives, projets et partenariats concrets et visibles au bénéfice des populations camerounaises.

L’Ambassadeur a indiqué que les discussions avec le MINEPAT et le Ministre des PME, ont également porté sur la possibilité d’avoir des financements supplémentaires à travers des mécanismes d’appuis financiers aux entrepreneurs qu’offrent l’Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (NDICI-Global Europe) et le Global Gateway.

S’agissant de l’amélioration du climat des affaires, les deux parties ont notamment souligné leur volonté commune à mobiliser davantage les ressources du secteur privé. « Un secteur privé vibrant, un secteur privé productif, c’est aussi autant d’emplois créés, autant de richesses créées, et une amélioration de la qualité de vie des populations. C’est un aspect qui nous tient à cœur, et dans la dynamique qui est celle de la coopération avec l’Union européenne nous pensons pouvoir bénéficier de plus de soutien», a déclaré le MINEPAT, Coordonnateur du partenariat Cameroun-UE.

Alamine OUSMANE MEY a dans cet élan invité le Commissaire en charge des partenariats internationaux de l’UE à se rendre dans la sous-région. Cette visite permettra d’apprécier ce que le Cameroun fait et envisage de faire avec l’appui de l’Union Européenne tant à l’échelle national qu’au niveau sous régional, pour ouvrir l’espace économique de la sous-région, donner plus d’opportunités aux investisseurs, tirer profit des dispositions légales en matière de partenariat public-privé et de soutenir ces initiatives par des lignes des financement en direction des Petites et Moyennes Entreprises qui ont le plus besoin du soutien financier à la fois du gouvernement ou des partenaires techniques et financiers .