Coopération décentralisée : une délégation d’élus français d’origine camerounaise en mission d’investissement au cameroun

Du 05 au 08 décembre 2023 ces filles et fils du Cameroun qui occupent des postes politiques et professionnels en France seront au Cameroun pour tracer les pistes de collaboration visant à contribuer au développement social et économique du pays.

Dans le cadre de la 4ème édition des journées d’échanges Cameroun-France ( 5 au 8 décembre 2023) axé sur le thème : «contribution des élus politiques et professionnels en France d’origine ou de nationalité camerounaise au renforcement des coopérations et des partenariats entre le Cameroun et la France», des camerounais élus politiques et professionnels venus du pays d’Emmanuel Macron séjournent actuellement au Cameroun.

L’objectif de cette mission est selon la délégation de promouvoir et défendre des intérêts collectifs de ses membres; soutenir toutes les formes de coopérations et de partenariats entre le Cameroun et la France, notamment les coopérations décentralisées et territoriales; économiques, universitaires, sociales entre autres. Aussi, l’organisation de manifestations diverses au Cameroun et en France (plaidoyers, actions de développement etc). La mise en place de services utiles au profit des camerounais de la diaspora et des Français en Afrique, notamment pour les plus nécessiteux.

» On travaille en Europe où on est reconnu socialement et arrivé au Cameroun et se voir reconnu socialement sur la terre de nos ancêtres ne peut que nous rendre fiers. Maintenant à nous l’exigence et le devoir de pouvoir être à la hauteur de la confiance qui nous est faite. Les objectifs de la mission Efracam c’est d’abord de permettre un échange avec les différents partenaires régionaux et communaux. On a des parrainages qui doivent être faits avec les communes, chaque élu va parrainer une commune... » , a souligné le président de l’association Blaise ETHODET NKAKE pharmacien de profession au cours de la conférence de presse du 05 novembre 2023 à Yaoundé.

Cette délégation d’Efracam conduite depuis le 5 décembre par son président Blaise ETHODET NKAKE pharmacien de profession , 1er adjoint au Maire Fosses va en quatre jours rencontrer plusieurs organisations au Cameroun dans le but de nouer les partenariats et décliner leur plan d’actions. Ainsi, au delà des audiences accordées et des dons comme celui effectué à l’hopital de Biyem-Assi le 05 novembre 2023, une série de partenariats est envisagée signature de la convention cadre de partenariat EFRACAM- CVUC, le REP-COD; rencontre avec les communes de la zone des 3 frontières du sud : Ambam , Kye-Ossi, Ma’an Olamze; rencontre avec le fonds spécial d’équipements et d’intervention intercommunal; rencontre avec les présidents et responsables des ordres des syndicats professionnels siège du Barreau du Cameroun ; etc .

Un autre programme majeur de cette délégation est l’audience à l’Assemblée nationale ce 06 décembre 2023, les échanges entre les élus français et les élus locaux porteront sur : « Les doubles appartenances professionnelles entre le Cameroun et la France, comme levier du développement et des partenariats. » « Les enjeux du développement territorial : l’apport des Pépinières Régionales d’entreprises et des Sociétés Régionales d’Investissement ». Cette délégation envisage par ailleurs, de rencontrer les partenaires diplomatiques et le patronat à Douala le 08 décembre.

Pour mémoire, Efracam est un rassemblement des élus politiques et professionnels d’origine ou de nationalité camerounaise en France, c’est-à-dire des personnes physiques titulaires d’un mandat résultant d’une élection au sein d’un parti politique (à l’exception d’un parti politique professant des idées contraires aux principes humanistes, laïcs et républicains) ou d’un ordre ou syndicat professionnel, la promotion et la défense de leurs intérêts, l’entraide, l’organisation de manifestations diverses, la coopération décentralisée, les relations avec les tiers intéressés.