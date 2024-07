Coopération : l’Ambassadeur de Suisse quitte le Cameroun

Il a été reçu en audience par le ministre de l’Economie le 17 juillet 2024.

L’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération Suisse, S.E Martin STRUB est arrivé en fin de séjour au Cameroun. Alamine Ousmane Mey en charge de l’Economie l’a reçu en audience d’au-revoir.

Au cours de cette audience d’adieux qui aura duré près d’une heure, Alamine OUSMANE MEY et son hôte, ont revisité l’état de la coopération entre le Cameroun et la Suisse. Les deux personnalités ont notamment fait le point des actions engagées dans le cadre du Comité d’orientation et de suivi (COS) du programme des Fonds de contre valeurs suisses (FCV) et lors de la tenue des foires « PROMOTE » à Yaoundé en 2022 et 2024.

Arrivé au Cameroun en 2021, S.E Martin STRUB, a contribué au renforcement de la coopération bilatérale entre la Suisse et le Cameroun. En émettant le vœu de voir ce partenariat s’intensifier entre les secteurs privés des deux pays, le diplomate suisse a déclaré à la Presse que jusqu’ici, il y a quelques entreprises suisses qui sont présentes au Cameroun dans le domaine des infrastructures, avec Cimencam ou d’autres qui sont actives dans le développement du port de Kribi.

Rappelons que le Ministre de l’Economie et l’Ambassadeur de Suisse au Cameroun ont signé en 2017, un accord de coopération d’un montant de 5 millions d’Euros, soit environ 3 milliards de FCFA, relatif à l’utilisation des Fonds de Contre Valeurs, issus de la reconversion de la dette de la Société d’Electrification (SONEL) pour l’accompagnement des PME camerounaises dans certains secteurs.

Il s’agit notamment des domaines de l’agriculture, des énergies renouvelables, de l’eau et de l’assainissement etc. Ces fonds ont été affectés en 2020, dans le cadre de trois conventions de subvention d’une enveloppe respective d’un milliard de FCFA à trois PME Camerounaises. Ces ressources ont permis de financer des initiatives de développement dans les Régions de l’Extrême-Nord, du Nord, du Nord-Ouest et de l’Ouest.