Coopération : le MINFI reçoit une mission du FMI au Cameroun

Le Secrétaire général du ministère des Finances, Gilbert Didier EDOA a présidé le 2 septembre 2024 dans la salle de conférence du Secrétariat Général, la réunion d’ouverture de la mission du Fonds Monétaire International (FMI) au Cameroun. Ladite mission s’achève le 13 septembre 2024.

Il est question pour l’équipe du FMI de présenter les objectifs de leur plan de travail pour permettre au Cameroun de gérer les risques liés aux catastrophes à travers les financements et l’approche du plan National pour le Climat.

Pour se faire, il a été assigné au ministère des Finances d’élaborer et adopter la stratégie de financement des risques de catastrophes qui permettra au pays de faire face à ces perturbations.

Cette mission arrive alors que le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé le 03 juillet 2024 les sixièmes revues des accords au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (MEDC) en faveur du Cameroun.

L’achèvement des revues des accords au titre de la FEC et du MEDC ouvre la voie à un décaissement immédiat de 55,2 millions de DTS (environ 72,7 millions de dollars, soit près de 45 milliards FCFA), ce qui porte le total des décaissements au titre des accords à 483 millions de DTS (644,6 millions de dollars).

Le conseil d’administration a aussi achevé la première revue de l’accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD). L’achèvement de cette revue met 34,5 millions de DTS (45,4 millions de dollars) à la disposition du Cameroun.

Le Conseil d’administration a approuvé la dérogation au non-respect de deux critères de réalisation concernant le plancher du solde budgétaire primaire non pétrolier à fin décembre 2023 et le plafond zéro continu pour l’accumulation de nouveaux arriérés de paiements extérieurs au motif que le non-respect était mineur et temporaire.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a approuvé une dérogation à l’applicabilité de quatre critères de réalisation à fin juin 2024, pour lesquels les données ne sont pas encore disponibles et dont rien n’indique qu’ils n’ont pas été respectés.