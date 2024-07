Coopération : près de 81 milliards FCFA pour l’interconnexion des réseaux électriques Cameroun-Tchad

L’annonce a été faite par voie de communiqué le 22 juillet 2024.

Un accord a été signé le 03 juillet 20243 entre le ministre de l’Economie Alamine Ousmane Mey et Dr Muhammad Al Jasser, président de la Banque Islamique de Développement.

Cet accord de financement d’un montant de 122,73 millions d’euros, soit environ 80,505 milliards de FCFA pour le projet d’interconnexion de Réseaux électriques du Cameroun et du Tchad (Pirect).

Ce projet dont l’objectif est d’assurer une interconnexion électrique entre le Cameroun et le Tchad en reliant les deux (2) systèmes dans le cadre du pool énergétique de l’Afrique centrale (PEAC), contribuera à accroître les activités économiques des deux pays. Le financement en question servira à la construction de quatre postes de transformation électriques hautes-tensions.

En rappel, le Projet d’interconnexion électrique entre le Cameroun et le Tchad vise à relier les réseaux électriques du Sud et du Nord du Cameroun, permettre les échanges d’électricité entre le Cameroun et le Tchad et accroître l’accès à l’électricité à N’Djaména, la capitale du Tchad.

Les services d’approvisionnement en énergie du Tchad comptent parmi les moins développés du monde, tandis que le Cameroun souffre toujours de fortes disparités à cet égard entre les régions du Sud et du Nord. Le manque d’accès à l’électricité et de fiabilité de l’alimentation, ainsi que le coût élevé de l’approvisionnement ont de multiples répercussions sur la diversification et la croissance économique des deux pays.