Crise dans le football : la communication des Lions indomptables suscite de vives critiques

Le capitaine des Lions indomptables, Aboubacar Vincent, et ses coéquipiers essuient des critiques après avoir demandé à la FECAFOOT de permettre à l’assistant du sélectionneur Marc Brys, Joachim Mununga, de s’asseoir sur le banc.

Dans la nuit du 24 mars 2025, veille du match Cameroun vs Libye comptant pour la 6ᵉ journée des qualifications de la Coupe du Monde, zone Afrique, les Lions indomptables ont fait une déclaration. Le message, lu par le capitaine Aboubacar Vincent en présence de ses coéquipiers, visait à apaiser les tensions au sein de l’équipe. Dans leur communication, les joueurs ont non seulement demandé à la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) d’autoriser l’assistant du sélectionneur à être sur le banc, mais aussi insisté sur la nécessité de garantir un environnement de travail serein.

« Nous réitérons notre soutien indéfectible à notre sélectionneur et à son staff technique, en qui nous avons une confiance totale. Nous souhaitons ici interpeller la Fédération camerounaise de football. Nous reconnaissons et remercions cette institution pour le soutien qu’elle nous a apporté jusque-là, mais il est indispensable qu’elle garantisse un environnement propice à la sérénité et au bon fonctionnement de notre équipe. Les perturbations et discordes que nous avons observées récemment n’aident ni notre entraîneur, ni notre staff, ni nous, les joueurs. Ces tensions ont effectivement des répercussions sur nos performances et notre capacité à mener à bien nos objectifs. Par conséquent, nous implorons la Fédération de tout mettre en œuvre pour permettre à notre sélectionneur et à son staff de travailler dans la paix et avec la stabilité nécessaire. »

Cette déclaration, censée calmer les tensions, a pourtant suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont fustigé la prise de parole des joueurs, les accusant de faibles et opportunistes. Certains estiment que les Lions indomptables ne sont pas constants dans leurs prises de position et rappellent des précédents où ils sont restés calmes (MINSEP-FECAFOOT).

« Avant, les Lions indomptables étaient des exemples, des inspirations… Mais vraiment ceux-ci, ce sont de vrais guignols », se lamente Évrard Mfono. Un autre internaute ajoute : « C’est la sortie la plus maladroite et la plus inutile de l’histoire du football camerounais. »

Magloire Emba, lui, interpelle directement le capitaine : « C’est honteux de la part d’Aboubacar en sa qualité de capitaine (meneur d’hommes). Pourquoi n’avait-il pas pris cette initiative au Qatar quand le staff et la FECAFOOT écartaient son coéquipier Onana ? N’avait-il pas vu en 1990 en Italie avec Bell le gardien ? L’affaire Womé en 2002 en France ? S’il est incompétent, qu’il prenne sa retraite tranquillement. »

Pour Edith Akoumba, rédacteur en chef adjoint de Vision 4, « les Lions Indomptables sortent enfin de leur silence. Même si cette sortie est un peu maladroite. Quand on dénonce, il faut le faire à tous les niveaux parce que les responsabilités sont partagées dans cette crise ».

Au sujet de la présence de Joachim Mununga sur le banc de touche des Lions : « Vincent Aboubakar, capitaine des Lions Indomptables un communiqué représentant les joueurs pour appeler à l’apaisement autour de l’équipe nationale du Cameroun. Ils ont demandé au début de ce communiqué que les autorités permettent à l’assistant de Marc Brys de s’asseoir sur le banc. Est-ce que ce communiqué va apaiser les tensions ou produire l’inverse ? », s’interroge le journaliste Anthony Pla.