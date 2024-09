Crise Minsep vs Fécafoot : la Fifa menace de sanctionner

La Fédération internationale de football associations insiste sur l’indépendance de la Fédération camerounaise de football par la révision dans les brefs délais de la convention de 2015.

La crise qui oppose le ministère des Sports et de l’Education physique à la Fédération camerounaise de football expose le pays de Samuel Eto’o aux sanctions de la Fifa. Dans une correspondance, l’instance faitière du football mondial brandit le carton jaune à la Fédération camerounaise de football.

« Les associations membres de la FIFA sont statutairement tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence indue de tiers (art. 14, al. 1 lit. i) et art. 19 des Statuts de la FIFA). Tout manquement à ces obligations peut entraîner des sanctions prévues dans les Statuts de la FIFA, pouvant aller jusqu’à la suspension de la fédération concernée, et ce même si l’influence d’un tiers n’est pas imputable à l’association membre en question (cf. art. 14 al. 3 des Statuts de la FIFA) », écrit la Fifa au secrétaire général de la Fécafoot Blaise Djounang.

Pour éviter d’en arriver à la sanction, la Fifa recommande à la Fécafoot et au ministère des Sports et de l’Education physique de « privilégier le dialogue constructif ». Cela leur permettra de travailler de manière sereine dans le respect mutuel et la solidarité, tel que la convention Minsep-Fecafoot de 2015 le prévoit.

Par ailleurs, cette convention, à la lecture de la lettre de la Fifa, ne garantit pas l’indépendance de la Fecafoot à cause de l’opacité de certaines de ses dispositions. Ainsi, « nous recommandons que la convention signée avec le Ministère des Sports et de l’éducation physique en 2015 soit révisée dans les plus brefs délais afin de clarifier les droits et compétences de chacune des parties prenantes ».

Depuis avril 2024, les relations entre le ministère des Sports et de l’Education physique et la Fédération camerounaise de football sont tendues. Les tensions ont pour origine la désignation par sa chaque partie d’un staff technique pour l’encadrement des Lions indomptables. La crise qui persiste depuis plus de quatre mois, touche ces derniers jours les stades à l’approche de la rencontre Cameroun contre Namibie du 7 septembre prochain. Les stades de Japoma puis Roumde Adjia choisis par la Fécafoot pour abriter le match ont été déclarés non opérationnels par l’Office national des infrastructures et équipements sportifs. L’organe insiste que le match se joue au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.