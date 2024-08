Déploiement : le FMI va installer un nouveau siège en Afrique

Le conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé une résolution visant à ajouter un directeur exécutif au conseil d’administration du Fonds.

Le Conseil d’administration du FMI valide la création d’un nouveau siège pour l’Afrique subsaharienne.

Cette résolution vise à ajouter un directeur exécutif au conseil d’administration du Fonds afin d’accroître la représentation de l’Afrique subsaharienne, a déclaré le FMI vendredi.

L’approbation par le Conseil des gouverneurs d’une modification de la taille du Conseil d’administration nécessite une majorité de 85% du total des voix. Les membres du Fonds ont approuvé la résolution permettant la création d’un 25e président, dépassant ainsi le seuil requis.

L’ajout prendra effet le 1er novembre, a indiqué le FMI dans un communiqué. Elle porte à 25 le nombre total de présidents au sein du conseil d’administration.

« Le Conseil des gouverneurs a franchi une étape importante en créant un 25ème siège à notre Conseil d’administration pour augmenter la représentation de l’Afrique subsaharienne dans la prise de décision du FMI, rendre notre Conseil plus inclusif et refléter le rôle de la région dans l’économie mondiale » a déclaré Kristalina Georgieva, la Directrice générale du FMI.

Désormais, l’Afrique comptera 3 sièges au Conseil d’administration du FMI, dont 2 réservés à l’Afrique subsaharienne. En renforçant la voix de la région dans ses instances, le FMI espère encourager une prise de décision plus équilibrée et inclusive, reflétant mieux la diversité et les dynamiques économiques mondiales.