Des légendes brésiliennes et camerounaises s’affrontent ce samedi à Japoma

Le match aller s’inscrit dans le cadre des festivités de la 3è édition de la fête internationale de la banane-plantain qui se déroule dans les villes de Douala, Kribi, Edéa et Yaoundé du 05 au 16 décembre 2024.

Des légendes de football, camerounais et brésilien participent dès le 05 décembre 2024, à la célébration de la 3è édition de la fête de la banane-Plantain. Les festivités qui s’étalent jusqu’au 16 décembre se déroulent à Douala, à Edéa dans le Littoral, Yaoundé dans le Centre et Kribi dans le Sud. Outre des actions de promotion de la chaîne de valeur banane plantain, ces légendes vont poser des actions sociales, culturelles, touristiques, de mentorat avec des jeunes et de promotion économique en partenariat avec des sponsors.

Par ailleurs, les légendes offriront deux spectacles à Douala et à Yaoundé. Le premier match de football opposant les légendes brésiliennes à celles camerounaises va se jouer le samedi 07 décembre au stade du complexe sportif de Japoma dès 20h00. La rencontre sera diffusée sur une dizaine de chaînes de télévision selon les organisateurs. Ce match sera précédé d’une conférence de presse que donneront la veille les Lions indomptables et les légendes brésiliennes autour de 14h30. Juste après, ils effectueront le tour de la ville de Douala avec un arrêt au Camp Sic Kotto pour une action citoyenne.

Le lendemain, les deux parties vont visiter le Centre de formation de l’École de football des Brasseries. La suite du programme prévoit le départ de Douala pour Kribi le lundi 09 décembre avec un arrêt dans la ville d’Edéa. Après les festivités dans la région du Sud, les légendes vont rallier la capitale Yaoundé où ils disputeront le second match de gala, le match retour. Cette rencontre aura lieu au complexe sportif d’Olembe le 14 décembre 2024 à 20h00.

Lors des deux rencontres, le public camerounais va redécouvrir les anciennes gloires du football sur le rectangle vert. Alioum Boukar, Joseph Antoine Bell, Idriss Carlos Kameni sont annoncés pour garder les cages camerounaises. Raymond Kalla, Gérémi Njitap, Pierre Wome Nlend ou encore Bill Tchato vont remuer des souvenirs à la défense. A l’attaque, l’on pourra encore revivre la passion du foot des années 2000 avec Samuel Eto’o, Patrick Mboma. Roger Milla, 72 ans, pourrait soulever ses fans des années 70 à 90 avec des remontées spectaculaires et des pas de danse pour célébrer les buts.

Ils feront face aux légendes brésiliennes comme le portier Gomes, aux défenseurs Claudio, Caçapa, Maxwell, Lucio Cafu. Les milieux comme Michèl Bastos, Ze Roberto, Giovani, Ronaldinho sont aussi annoncés pour affronter les poulains de Rigobert Song Bahanag. La défense camerounaise devra stopper l’offensive des attaquants brésiliens comme Mario Jardel, Sonny Anderson, Ricardo de Oliveira, Christian, etc. Rendez-vous le 07 décembre à Japoma et le 14 décembre à Olembe.