Développement : ce qui ressort du conseil d’administration de la BDEAC

Le Conseil d’Administration de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) s’est réuni en session ordinaire le 18 septembre 2024.

Hamid Tahir Nguilin, ministre des finances, du budget, de l’économie et du plan du Tchad par ailleurs, président en exercice du conseil d’administration de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) a présidé cette session ordinaire qui a et lieu le 18 septembre 2024, en format hybride.

L’ordre du jour portait sur la mise en place d’un Guichet islamique ; la mise en œuvre du programme immobilier et l’examen de plusieurs notes d’information.

En adéquation avec les préconisations du 𝐏𝐥𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞́𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟎𝟐𝟕 « 𝐀𝐳𝐨𝐛𝐞́ », les Administrateurs ont décidé de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale la mise en place d’un Guichet dédié à la 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞 au sein de la Banque et la réalisation d’un Programme Immobilier.

Par ailleurs, le Conseil s’est réjoui de l’initiative de la Banque de mettre sur pied, en plus de son Guichet dédié à la finance conventionnelle, une fenêtre qui lui permet d’élargir ses interventions en faveur des populations et de favoriser davantage l’inclusion financière.

Le Conseil a également salué l’engagement de la Banque à mettre en œuvre son 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 𝐈𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐞𝐫. Prévu dans le Plan Stratégique 2023 – 2027 AZOBE, celui-ci comprend entre autres : (i) la réhabilitation du Siège à Brazzaville ; (ii) la construction des résidences des Premiers Dirigeants de la Banque et d’un complexe sportif et culturel à Brazzaville et (iii) la construction des Représentations Nationales de la BDEAC dans chacun des six (06) Etats membres de la CEMAC.

En clôturant les travaux, Hamid Tahir NGUILIN a, au nom du Conseil d’Administration, remercié toutes les parties prenantes pour leur mobilisation et les moyens techniques mis en œuvre qui ont permis la tenue de ces assises dans de bonnes conditions.