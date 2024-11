Elections à la BAD : voici les cinq candidats qui veulent succéder à Adesina

Les priorités de développement en Afrique seront conduites dans les prochains mois par un autre visage.

« Selon les règles de procédures relatives à l’élection du président de la Banque (« Règles de l’élection »), telles qu’amendées, dispose que l’élection du président de la Banque a lieu au cours de l’Assemblée annuelle la plus proche du terme du mandat du président en exercice. En conséquence, le Conseil des gouverneurs élira le successeur de Dr Akinwumi Adesina le 29 mai 2025, durant l’Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque, qui se tiendra du 26 au 30 mai 2025 à Abidjan, en Côte d’Ivoire », fait savoir un communiqué de la BAD.

Et cela en conformité avec la résolution B/BG/2024/08, adoptée par le Conseil des gouverneurs de la Banque le 29 mai 2024, et après les actions de suivi menées par la direction de la Banque, telles qu’autorisées par le Conseil des gouverneurs, le calendrier et les procédures relatifs à l’élection à la fonction de président ».

Le futur président devra poursuivre cet élan tout en s’attaquant à des enjeux critiques : la lutte contre la pauvreté, la diversification économique et la résilience climatique. Les attentes sont fortes, tant du côté des actionnaires africains que des partenaires internationaux, qui détiennent 40 % du capital.

Voici les candidats en lice

Amadou Hott, le Sénégalais est titulaire d’un MBA en finance de la Stern School of Business de l’Université de New York. Hott intègre la BAD en 2016 en tant que vice-président chargé de l’Électricité, de l’Énergie, de la Croissance Verte et du Changement Climatique, où il soutient des programmes visant à développer les énergies renouvelables en Afrique. Il quitte ce poste en avril 2019 pour devenir ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, sous la présidence de Macky Sall. Depuis décembre 2022, Hott est Envoyé spécial du président de la BAD pour l’Alliance pour l’Infrastructure Verte en Afrique, une initiative de soutien aux projets d’infrastructures durables.

Romuald Wadagni, en tant que ministre des Finances du Bénin depuis 2016, il a transformé l’économie de son pays. Alors qu’il était ministre de l’Économie, le Bénin a réalisé des progrès importants sur la voie de l’émergence économique. Le pays est devenu le premier choix des investissements étrangers dans la sous-région, grâce à des réformes économiques structurantes et à une rigueur budgétaire. L’obtention de notations favorables de la part d’agences internationales témoigne de l’efficacité de sa gouvernance. Aujourd’hui, la signature du Bénin est comparable à celle de l’Afrique du Sud et de la Côte d’Ivoire.

Ousmane Kane, le Mauritanien est diplômé de l’École Polytechnique de Palaiseau et de l’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne, Ousmane Kane possède une formation technique solide en ingénierie, complétée par une orientation vers les responsabilités administratives et institutionnelles. Jusqu’en 2020, Kane est Président du Conseil d’administration de la Générale de Banque de Mauritanie, Président Exécutif d’Engineering & Consulting (Enco), et administrateur indépendant de Tasiast Mining Limited SA, Algold SA et Liberia Mofe Creek Mining Incorporated. Il est nommé Ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs en août 2020.

Samuel Maimbo, a été Chef de cabinet de plusieurs présidents de l’institution et a dirigé le département Mobilisation des Ressources de l’Association Internationale de Développement (IDA), où il a supervisé la reconstitution de l’IDA20 avec un montant record de 93 milliards de dollars. Il détient un doctorat en administration publique de l’Université de Manchester et un MBA en finance de l’Université de Nottingham.

Abbas Tolli Mahamat, l’ex-gouverneur de la BEAC. 1972 à Abéché, au Tchad, Abbas Mahamat Tolli est diplômé en administration des affaires de l’Université du Québec en Outaouais. Après ses études, il intègre l’administration tchadienne, occupant successivement des postes dans les douanes et dans les ministères. Il est le candidat officiel de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) et le cousin du Président tchadien Mahamat Idriss Déby.