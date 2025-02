Études à l’étranger : des jeunes se tournent vers l’Allemagne et la Belgique

Après Yaoundé le 04 février, six universités belges et allemandes ont rencontré vendredi 07 février à Douala, des milliers d’étudiants pour leur parler des opportunités de formation dans leurs pays respectifs. C’était à l’occasion de la première édition du Salon de la Mobilité Étudiante vers la Belgique et l’Allemagne (SMEBA 2025).

Réussir les projets de mobilité par une bonne préparation qui commence par le Cameroun. Ainsi sont convaincus les organisateurs du Smeba 2025 face à des milliers d’étudiants venus assister à la grand-messe d’orientation pour une mobilité étudiante dans deux principaux pays d’Europe où les étudiants camerounais s’y retrouvent en majorité. En 2022, apprend-on, 8 034 étudiants Camerounais ont choisi l’Allemagne, contre 5 916 pour la France et 3 377 pour la Belgique, selon des données officielles. Une tendance en hausse en 2023 et 2024, selon plusieurs analystes.

Les offres de formation

Les représentants d’universités et de grandes écoles européennes délivrent aux étudiants, parents et visiteurs un accompagnement personnalisé pour leurs démarches académiques et administratives, en conformité avec les exigences des pays d’accueil. « Il y a énormément de filières qui sont sollicitées par les Camerounais. Les étudiants sont intéressés par les filières économiques et en éco solidarité qui commence à se développer rapidement en Belgique. Le but étant de créer une cohorte de cadres qui vont travailler dans les entreprises en vue de respecter la responsabilité sociétale des entreprises », présente André Yves, directeur de l’EAFC Jean Meunier.

De l’autre côté, l’Allemagne, première puissance économique de l’Union européenne fait partie des destinations prisées par les étudiants camerounais à l’étranger. « Les programme d’études en Allemagne sont orientés vers la résolution des problèmes concrets que ce soit en entreprise ou en société. Ce qui garantit une meilleure employabilité pour les étudiants qui choisissent l’Allemagne comme destination d’études », indique Jean Dominique Itembe, panéliste.

Le Smeba se veut aussi une plateforme pour penser le retour des cerveaux. « Partir pour apprendre et revenir réussir. Chaque enfant construit l’avenir », soutient Al-Nita Mouen, à la tête de l’entreprise organisatrice.

Le salon s’articule autour d’expositions et de conférences-débats. Étaient évoquées les particularités du système Belge et Allemand, les démarches administratives pour étudier en Belgique et en Allemagne, la vie étudiante dans ces deux pays, les opportunités de financement des études à l’étranger. Il faut préciser que le Salon bénéficie de la caution institutionnelle du ministère camerounais de l’enseignement supérieur.