Expulsion des Camerounais en Guinée équatoriale, Yaoundé suggère la tenue d’une consultation

Le ministre des Relations extérieures du Cameroun, Lejeune Mbella Mbella, a convoqué vendredi dernier le diplomate équatoguinéen Armando Kote Echuaca suite à l’expulsion de nombreux Camerounais de la Guinée.

Fidèle à sa logique de règlement pacifique des différends, le Cameroun suggère la tenue d’une consultation avec la Guinée pour régler le problème lié à l’expulsion répétée de ses ressortissants du pays voisin sans préavis. Vendredi dernier, le Cameroun a exprimé son indignation à l’ambassadeur de Guinée équatoriale à Yaoundé. Le ministre des Relations extérieures a convoqué le chef de mission diplomatique équatoguinéen au Cameroun pour lui exprimer la désapprobation face à une situation qui persiste.

La Guinée a expulsé le lundi 21 avril 2025 des ressortissants camerounais sans notification préalable à l’ambassade du Cameroun à Malabo ou au Consulat général de Bata. Une situation que le chef de la diplomatie camerounaise reconnaît être « récurrente » et en violation des conventions de la CEMAC et de la CEEAC sur la libre circulation et la résidence des ressortissants des pays d’Afrique centrale.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Lors de la rencontre au ministère des relations extérieures, S.E. Lejeune Mbella Mbella a relevé devant S.E. Armando Kote Echuaca, « la pondération et l’hospitalité légendaire dont font preuve les autorités et le peuple camerounais en accueillant de nombreuses communautés étrangères ». Il a aussi souligné la fraternité entre les chefs d’Etat camerounais et équatoguinéen ainsi que les peuples guinéen et camerounais.

Le ministre a suggéré la tenue d’une consultation urgente sur des questions consulaires pour résoudre de manière définitive le problème. La suggestion a été approuvée par l’ambassadeur de Guinée équatoriale a présenté « ses regrets et ceux de son gouvernement sur cette situation malencontreuse ». Il a par ailleurs annoncé qu’il portera cette position des autorités camerounaises aux autorités de Guinée équatoriale, selon une communication du ministère des Relations extérieures du Cameroun.

Pour rappel, le 21 avril dernier, au moins 250 Camerounais aussi bien en situation régulière que irrégulière ont été expulsés de Guinée équatoriale. L’expulsion a été décidée par les autorités du pays à la suite des affrontements entre commerçants opposant les ressortissants des deux pays. Sans toutefois tenir compte des relations formelles qui lient les Etats dans le cadre des conventions sous-régionales, la Guinée a décidé de protéger ses ressortissants sur son sol en renvoyant les Camerounais chez eux. Les victimes de cette expulsion déplorent le pillage de leurs marchandises et d’autres biens.

En 2024, des ressortissants camerounais ont été expulsés du même pays à plusieurs reprises, comme ce fut le cas les années antérieures. Avant 2019, la Guinée a dénoncé l’immigration clandestine des Camerounais sur son sol. Et pour maîtriser la situation, le pays a engagé la construction d’un mur et de miradors à la frontière avec le Cameroun. Constatant cela, les autorités camerounaises ont dénoncé le non-respect du tracé de la frontière, source d’une tension entre les deux pays. Ils sont parvenus au calme à la suite de la signature le 21 juillet 2020 d’un accord de coopération transfrontalière de défense et de sécurité.