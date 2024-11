Finance : des Camerounais aux abois suite à la fermeture de Sunrun

Selon plusieurs sources, la plateforme d’investissement du promettait 100% de taux d’intérêts aux souscripteurs n’est plus accessible.

Un nouvel épisode de malheureux en investissement en ligne est en cours au Cameroun.

Après, Mida, Qnet, Liyeplimal et autres, voici venu le tour de Sunrun. La plateforme est inaccessible et les bureaux de Douala selon nos confrères d’Equinoxe qui étaient sur les lieux, sont fermés.

De quoi mettre en panique les souscripteurs. Chez Griote une femme dit avoir investi 750 000 FCFA de la tontine dans cette plateforme espérant obtenir 3 000 000F. La dame vivant au quartier briqueterie à Yaoundé dit être sans emploi et ne sait pas comment rembourser l’argent de la réunion.

Comme elle, plusieurs personnes sont en pleurs. On parle de plus de 20 milliards FCFA emportés. « Ils m’ont pris mes pauvres 189.000f. J’étais moi tranquille un ami vient me parler de sumrun », se plaint une internaute. Un autre de dire : « J’ai juste pitié d’un père ici qui a prêté près d’un bâton pour mettre dedans. Depuis le matin il est au téléphone« .

Encore une fois, les Camerounais tombent dans le piège de la cupidité et du gain facile et rapide.