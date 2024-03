Financement agricole : La Régionale Bank se positionne comme guichet unique

L’inauguration de cette agence visant à pallier les problèmes d’accès au financement dans le domaine de l’agro-pastoral a eu lieu le 24 mars 2024 à Yaoundé.

Avoir une agriculture performante et durable pour accompagner le développement économique du pays. C’est dans cet esprit que La Régionale Bank a inauguré le 14 mars 2024 la première agence agro-pastorale au Cameroun. « La Régionale, c’est le guichet unique de l’agri-banking dans ce pays », a déclaré Charles Rollin Ombang Ekath, l’Administrateur directeur général de La Régionale.

Il est question selon l’institution bancaire de développer des produits financiers adaptés aux besoins des acteurs des secteurs de l’élevage, de pisciculture, de l’aquaculture, de la volaille et l’agriculture. La banque entend mettre sur en place, un écosystème des services financiers et non financiers de sorte que « La Régionale Bank soit le guichet unique agropastorale du Cameroun ».

A l’occasion, Gabriel Mbairobe, ministre de l’Agriculture a rappelé qu’au Cameroun, l’agriculture contribue à 18% au PIB et est le premier gisement d’emploi en ce sens, que son taux d’emploi s’élève 42% chaque année.

Une raison suffisante pour La Régionale Bank de s’investir dans ce domaine qui se présente comme une niche d’opportunités. Ainsi, le dispositif d’intervention de la banque s’articule autour de quatre principaux axes. Le déploiement géographique, le mécanisme de financement ; le positionnement sur les chaines de valeurs et la création d’une Unité dédiée.

Sept solutions agropastorales dédiées

La Régionale a présenté sept packs à l’ouverture de son agence. Un pack agri convertis, qui vise à accompagner la reconversion des néo-retraités et des personnes en voie d’aller à la retraite à travers des projets agropastoraux. Un pack agri complémentaire avec lequel il sera question de booster la productivité et la rentabilité chez les exploitants agropastoraux qui ont déjà démarré. Un pack Agri Youth, dédié aux jeunes entrepreneurs ; un pack agri élites pour les élites, pack agri diaspora, pour les camerounais de l’extérieur qui veulent investir au Cameroun. Aussi, un pack agri Women pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin, et enfin un pack agri kawtal pour les groupements de producteurs.

Un secteur à risque

Les experts présentent le secteur agro comme l’un des secteurs les plus à risque. Avec les oiseaux granivores, les criquets, la sècheresse, les inondations etc. Cependant, La Régionale Bank se dit consciente des risques particuliers et : « entend les mitiger substantiellement pour en faire une démonstration de viabilité économique pertinente pour notre pays ».

La tutelle

« Il me fallait être là parce que je voulais féliciter les promoteurs de cette institution financière, pour ce qu’ils font pour l’économie du Cameroun, pour l’inclusion financière. Il n’y a pas longtemps c’était une microfinance, et ils sont devenus une banque, avec toutes les exigences que cela entraine, ils ont fait une ouverture à la bourse, et nous les suivons de loin, nous savons ce qui se passe et les choses se passent plutôt bien », a souligné Louis Paul Motaze, ministre des Finances.

« Ils ont ouvert une agence pour le financement des projets agro-pastoraux nous l’avons tous dits aujourd’hui, que l’économie du pays est basée essentiellement sur l’agriculture mais il se pose un problème, celui du financement de l’agriculture. Parce que, l’agriculture est un secteur un peu particulier et les banques classiques rechignent à financer les projets agro-pastoraux. Lorsque nous voyons donc une initiative comme celle-ci, une banque qui s’engage, qui fait œuvre de pionnier en s’engageant sur ce terrain-là, nous ne pouvons que les encourager »