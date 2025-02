Fourteen est le nouvel équipementier des Lions indomptables du Cameroun

La marque suisse déjà présente dans de nombreux pays va habiller les sélections nationales de football du Cameroun.

La Fédération camerounaise de football a sifflé la fin du suspense le 04 février 2025 en annonçant par communiqué, l’entrée dans la tanière des Lions de la marque suisse FOURTEEN. Le nouvel équipementier des sélections nationales de football du Cameroun décroche la sélection au terme de la compétition mettant aux prises six marques. La Fédération camerounaise de football se dit heureuse et se « réjouit des engagements contractuels et de la future collaboration partenariale avec la marque Fourteen dont la crédibilité et les états de service sont remarquables ».

Fourteen est une marque sportive suisse créée en 2011 à Genève. Elle a pour mission de concevoir, fabriquer et distribuer des vêtements et accessoires de sport de haute performance qui allient la précision suisse à l’élégance italienne. La marque revendique la livraison de produits innovants et de haute qualité. Elle est engagée et présente dans une douzaine de pays dans le monde. Elle habille des joueurs et athlètes dans les disciplines comme le tennis, le volleyball, le basketball, l’équitation. Dans certaines de ces disciplines, Fourteen a conclu des partenariats avec plusieurs clubs et fédérations. Les fédérations suisses de basketball et de tennis bénéficient des offres de cette marque. La fédération slovène de tennis aussi fait habiller ses athlètes par la marque suisse.

Dans le domaine du football, Fourteen vient de s’engager avec la deuxième fédération nationale, le Fécafoot, après la Fédération de football du Kosovo. Mais, bien que ses états de services ne soient pas encore répandus au niveau des sélections nationales de football, la marque progresse dans l’habillement des clubs dans la discipline. CS italien, Bendel FC du Bénin, Edo Queen du Nigéria, Aka Aarau de Suisse. Au Cameroun, Fourteen devra améliorer la qualité des équipements sportifs des sélections nationales.

La marque suisse succède à One All Sports dont la Fédération camerounaise de football a rompu le contrat le 06 août 2024 pour non-respect des engagements contractuels. Après la résiliation, la fédération a lancé le 20 septembre la procédure de sélection du nouvel équipementier officiel. Avant de signer avec One All Sports, l’instance faitière du football nationale a rompu de manière unilatérale le partenariat avec la marque française Coq Sportif. En trois ans et quelques mois, la fédération aligne trois équipementiers officiels. L’on espère que la collaboration avec Fourteen battra le record tant au plan de la durée qu’au plan de la qualité des produits.