GLOBELEQ procède à la réduction de la production des centrales électriques de Kribi et de Dibamba

La société GLOBELEQ informe l’opinion publique qu’elle a procédé à la réduction de la production des centrales électriques de Kribi et de Dibamba.

Cette décision conservatoire fait suite au non-paiement par ENEO de factures dues aux entreprises KPDC et DPDC, pour un montant atteignant désormais 137 milliards de FCFA. Cette situation non sollicitée et dommageable, ne permet pas à nos entreprises de conduire les programmes de maintenances programmées ou imprévues, nécessaires à garantir une production d’électricité en toute sécurité pour les équipements et le personnel des centrales de Kribi et Dibamba.

C’est cet état de fait qui a conduit le Groupe Globeleq à procéder à la réduction de la production de ses centrales.

Nous avons fait des propositions de solutions aussi bien à notre cliente ENEO qu’au Gouvernement, de nature à permettre le redémarrage immédiat et complet des deux centrales de Kribi et Dibamba et à juguler la crise de délestage des ménages et des industries que subit notre pays.

A cet effet, nous tenons à remercier le Gouvernement du Cameroun pour la plateforme de discussions qu’il a établi et pour les mesures qu’il envisage de prendre afin de résoudre les questions financières en suspens, en vue de garantir un retour rapide à la normale de la fourniture d’énergie électrique dans le Réseau Interconnecté Sud.

La conclusion positive des discussions en cours et la mise en œuvre effective des mesures financières envisagées par le Gouvernement permettront la remise en service complète des centrales de Kribi et Dibamba.