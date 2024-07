Infrastructures routières : une mission de la BID en séjour au Cameroun

La mission est conduite par Alagi Basiru, Chef d’équipe des Opérations à la Banque Islamique de Développement.

Alagi Basiru Gaye, Chef d’équipe des Opérations à la Banque Islamique de Développement est au Cameroun pour l’étape préparatoire du projet de construction de la route Ngatt-Febadi-Likok mais aussi, pour l’élaboration du plan d’action pour la période 2025-2027.

L’objectif de cette mission de la Banque Islamique de développement est de finaliser le dossier pour le financement de la construction de la route Ngatt-Febadi-Likok sur un linéaire de 145 km, pour sa présentation au conseil d’administration de la Banque islamique de développement (BID) en septembre prochain.

Pour relier les régions du Centre et de l’Adamaoua et atteindre ainsi les objectifs recherchés par la construction de la Nationale 15, la BID a affirmé son engagement à soutenir le Cameroun dans cet important projet. Selon le retroplanning élaboré par les équipes, le dossier doit être présenté au conseil d’administration de la BID en septembre prochain. Il est à relever que la BID prolongera ainsi son soutien au gouvernement, après avoir cofinancé la section Lena-Sengbe-Tibati où les économies réalisées ont permis de rallonger le linéaire bitumé jusqu’à Ngatt, soit avec près de 40 km en plus. Le séjour des experts de la BID va se prolonger jusqu’au 13 juillet 2024. Des rencontres avec des officiels sont prévues, de même que des descentes sur le terrain.

Le séjour des experts de la BID va également permettre de s’appesantir sur l’identification des nouveaux projets à financer pour la période 2025-2027. La reconstruction des routes Douala-Bafoussam, Douala-Yaoundé et la construction de la route Bafang-Nkondjock sont en lice pour ce nouveau programme envisagé.

La construction de la route Ngatt-Febadi-Likok constitue la continuité du Programme d’Appui au Secteur des Tranasports I, qui prend en compte l’aménagement de la route Batchenga Ntui-Yoko-Léna-Tibati. La structuration envisagée prévoit une subdivision du linéaire à construire en deux lots, Ngatt-Febadi/Mambal-Tekel (68,4 km) et Tekel-Lewa-Louga-Likok (76,2km). Pour la réalisation de ce projet, la BID se positionne comme financier majoritaire avec un apport estimé à 80,90% soit 108,314 milliards et l’Etat du Cameroun apportera sa contribution à hauteur de 12,171 milliards, soit un pourcentage de 10,10%.