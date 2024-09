Inondations dans l’Extrême-Nord-Cameroun : déjà 30 morts et 365 000 sinistrés

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’Organisation des Nations unies (OCHA) a rendu son dernier rapport sur la catastrophe.

Au fil du temps, le bilan des inondations dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun s’alourdit. Au 19 septembre 2024, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU déclare 30 morts, huit blessés et 365 060 personnes sinistrées. L’organisme onusien fait aussi savoir que les inondations affectent 67 323 ménages. Elles ont détruit 56 084 maisons. Elles ont emporté 5 278 têtes de bétails et englouti 82 509 ha de surfaces cultivables.

Dans la région, les départements les plus touchés sont le Mayo-Danay avec 206 000 personnes affectées, le Logone et Chari avec 156 000 personnes touchées, le Mayo-Kani, 2 000 personnes affectées. L’étendue territoriale des inondations comprend 27 arrondissements affectés sur les 47 que compte la région.

L’organisme a recensé les besoins prioritaires des personnes affectées. Il s’agit en particulier des vivres, des abris, de l’eau, du matériel d’hygiène, d’assainissement et des besoins en santé. OCHA prévient que la poursuite des pluies et la montée des cours d’eau font craindre l’aggravation de la situation et les épidémies. Le rapport qui date du 19 septembre s’est fait avant la distribution des matériels remis aux populations sinistrées par le gouvernement. Les chiffres qu’il présente sont largement au-dessus de ceux que le gouvernement a communiqués le vendredi 13 septembre dernier.