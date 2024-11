Insécurité à Yaoundé : 15 présumés malfrats arrêtés

Cette interpellation est l’œuvre du service en charge de l’investigation criminelle et du contrôle du banditisme organisé de la première région de gendarmerie.

Selon la Gendarmerie nationale, une opération de balayage menée du 11 au 15 novembre 2024 par son service suscité a permis de mettre la main sur 15 présumés malfrats. Cette opération fait suite à une série de plaintes et à la montée de la criminalité dans les quartiers Nkoabang, Mimboman, Emombo. Les suspects, pour la plupart des anciens détenus, appartiennent à un gang spécialisé dans le vol à bord des motos, vol à l’arrachée, vol par effraction dans des domiciles et magasins, le trafic de drogue.

A la suite de leur arrestation, les perquisitions effectués à leurs domiciles ont abouti à la saisie du chanvre indien, des équipements militaires et de la police, une douzaine de poignards et de flèches, plusieurs téléphones portables et des laptops, des appareils ménagers et des bouteilles de gaz. Les suspects ont été remis à la justice pour la suite des procédures. L’opération ayant conduit au démantèlement de leur gang s’inscrit dans le cadre de la sécurisation de la ville de Yaoundé à l’approche et pendant les fêtes de fin d’année.