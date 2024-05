Inspir’Talk 12e édition avec Orange Business pour un accompagnement permanent des femmes

Conquérir, c’est sur ce thème que l’entité Orange Business d’Orange Cameroun a accompagné les femmes entrepreneures, managers, dirigeantes et mères à dépasser leurs limites en s’inspirant durant une semaine d’activité des modèles phares qui font la fierté de notre société dans différents secteurs d’activités.

Être un leader inspirant, tel était le mot d’ordre donné aux auditeurs de la première conférence animée par une figure emblématique de la république camerounaise : Mme Ama. Tutu Muna Ancien Ministre de la Culture. Pour y parvenir, il est important que chaque aspirant croit en lui-même, sorte des sentiers battus et investisse dans l’innovation, tout en se fixant des objectifs Smart à travers un plan d’action efficace.

William Shakespeare a dit un jour : « Être dans le doute, c’est déjà être résolu ! l’imagination est le commencement de la création. On imagine ce qu’on désire, on veut ce qu’on imagine, et enfin, on crée ce que l’on veut » Croire en soi va au-delà de sous-estimer ses limites, c’est un exercice qui consiste à transcender et apprivoiser ses peurs afin de se projeter dans la visualisation de la vision du futur que l’on souhaite avoir. De cette citation l’honneur a été fait aux clients d’Orange Business de participer à cette grande campagne de développement personnel, à travers des Master classes sur l’éducation financière et la transformation digitale.

Face à une trentaine de Femmes Entrepreneuses, Mme Lolyta YEBGA Senior Manager Wholesales Strategy and Projects Office, et Mme Riter Metiayim, Directrice Commerciale de Bange Bank, n’ont pas manqué de rappeler à ces courageuses dames les outils nécessaires pour rentabiliser leur entreprise ; notamment une excellente culture financière leur permettant de mobiliser les fonds nécessaires à l’augmentation de leur capital, ainsi qu’une maîtrise des réseaux sociaux afin de mieux promouvoir leurs produits et attirer de nouveaux clients.

En Apothéose le samedi 25 mai dernier, Mme Sylvia MFOMBA a continué de rappeler aux femmes et aux mères qu’elles sont nées pour être des leaders, décrivant son parcours inspirant, elle a démontré l’impact et l’importance des choix bien faits dans la vie ! Pour elle il est capital et même primordial d’assumer la responsabilité de nos choix et donc de les faire sans hésitations et sans influences négatives ; car en fin de compte nous sommes maîtres de nos choix ! A cet effet, une invitation a été lancée aux panélistes, aux intervenants et au public de visiter l’espace Orange Room pour se débarrasser de leurs peurs.

À travers des interviews, des écrits et même des dessins, nos invités poussaient des soupirs de soulagement après s’être débarrassés de tout ce qui les empêchait de conquérir leurs rêves. On peut entrevoir au niveau Business : La peur de se lancer à fond dans l’entrepreneuriat, l’insécurité financière, l’instabilité politique, la peur des impôts, la peur de ne pas pouvoir avoir de clients, et la peur de ne pas trouver de financement. Sur le plan personnel aussi, les peurs n’étaient pas des moindres on y note : la peur de l’échec et de ne pas pouvoir réaliser ses rêves, la peur du lâcher prise dans les relations amoureuses, la peur des opinions des autres, la peur des cafards (rires), la peur de l’échec et enfin la peur de devenir mère.

Une fois sortis de cette thérapie, ils se sont fait une promesse : conquérir le monde grâce à leurs rêves ; car, “Dans la vie il faut se battre, se défendre, conquérir, réaliser ses rêves et ses désirs” ! C’est sur cette note de Mme Sylviane Moudeke Head of Payments and Transaction Banking de Société Générale qu’à été clôturé les travaux sur la 12 -ème édition des Inspire talk au Cameroun.