« Je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour ces actes », déclare Raoul Christophe Bia

C’est dans une lettre que Raoul Christophe Bia a présenté ses excuses à Emilienne Mvogo et à sa famille ainsi qu’à Modeste Mopa, ancien directeur général de la Direction Général des Impôts. La cheffe du Centre des Impôts avait effectué une mission d’inspection pour le compte de la DGI au sein du groupe L’Anecdote, où Raoul Christophe Bia travaillait à l’époque au Cameroun. Son travail lui a valu un billet du journaliste dans lequel il a utilisé des termes qui, selon lui, ont porté atteinte à la réputation et au bien-être de plusieurs personnes,

« je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour ces actes. Ça aurait été facile pour moi de fuir cette responsabilité en rejetant la faute sur ma hiérarchie de l’époque…j’ai choisi en toute lucidité le lexique et les formulations grammaticales utilisées dans ce billet. Ces mots ont été les miens et aujourd’hui, je les regrette sincèrement… L’article concernant votre famille est le regret le plus marquant de ma carrière »