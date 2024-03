Jeux Africains-Athlétisme : le Cameroun remporte l’or

Emmanuel Eseme a remporté le sprint (100m) mardi en 10,14 secondes, offrant au Cameroun une troisième médaille d’or.

On ne l’attendait pas sur la ligne d’arrivée. Surtout pas si tôt. Emmanuel Eseme a pris un mauvais départ en début de course. Mais son expérience lui a permis de se repositionner. Et au final, il a couru plus vite que ses concurrents, terminant sur le podium. Même si, et il le confirme, il pouvait se blesser, « j’ai pris le risque de tenter une médaille d’or sans échauffement et avec risque de blessure. Dieu merci, je m’en suis sorti sain et sauf. »

Cette victoire est aussi le résultat d’une forte détermination d’Emmanuel Eseme « quand je suis arrivé ici, je ne voulais plus faire de compétition parce qu’il y avait beaucoup de problèmes d’organisation. Mais à un moment donné, j’ai pensé à tous les Camerounais qui m’ont confié cette médaille (…) Alors je me suis dit que si le pays me fait autant confiance, il faut que je sois déterminé et que je fasse ce que j’ai à faire », a expliqué l’athlète à l’issue de la course. Il devient ainsi l’homme le plus rapide du continent.