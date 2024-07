Jeux Olympiques : Paul Biya se rend à Paris ce jour

Paul Biya et son épouse quitte Yaoundé ce 24 juillet 2024 pour Paris à l’occasion du grand évènement sportif qu’accueille le pays d’Emmanuel Macron.

Les jeux Olympiques de Paris s’ouvre le 26 juillet 2024. Plusieurs chefs d’Etat africains y sont attendus. Parmi ceux-ci le président Paul Biya qui accompagné de son épouse quitte Yaoundé ce 24 juillet 2024 par l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen à 12 heures locales, pour arriver à l’aéroport Charles de Gaulle à Paris, à 19 heures 30.

Le chef de l’État prendra ensuite ses quartiers au très onéreux Hôtel Georges V où il sera accueilli par le directeur général de cet établissement.

Il faut souligner que, cet évènement international connaitra la participation des athlètes camerounais. Les six athlètes devant représenter le Cameroun aux J.O de Paris 2024 ont reçu le drapeau des mains du ministre des Sports et de l’éducation physique Narcisse Mouelle Kombi le 09 juillet 2024 à Yaoundé.

L’événement s’était déroulé dans les jardins du siège du comité National Olympique et Sportif du Cameroun en présence de son vice-président le ministre Talba Malla et des représentants des autorités administratives et politique de la région du Centre.

Le Cameroun sera représenté par six athlètes dans quatre disciplines. En athlétisme Emmanuel Eseme Alobwede avait obtenu sa qualification en juillet 2023 lors des épreuves du Resisprint international en Suisse avec un record de 10,20 secondes au 100 mètres. Il sera dans cette discipline avec sa consœur Linda Angoumou spécialiste du 400m haies.

En natation, Mabe Nguelo et Sergio Guiché ont également obtenu leur ticket de participation aux JO 2024 pendant le Championnat du monde de natation de Doha au Qatar en réalisant de belles performances : 100m nage libre en 52,45 secondes pour Mabe Nguelo. Quant à Sergio Guiché, il avait réalisé une belle performance en 200m papillon avec un record de 2 :04 ;20.

La pongiste Sara Nana Hanffou est également qualifiée en tennis pour défendre les couleurs du Cameroun. Elle s’est qualifiée grâce à sa victoire de 3-2 contre l’Algérie lors du tournoi qualificatif aux JO tenu au Rwanda. On aura aussi la judoka Soppi Anita Mbella dans la catégorie de +78 kg.