Joël Embiid « J’allais jouer pour le Cameroun s’il se qualifiait pour les Jeux olympiques »

Agé de 30 ans, le basketteur dans une interview accordée au New York Times a expliqué son choix de jouer pour les États Unis bien qu’il reste attaché au Cameroun.

Joël Embiid explique qu’il se sent Camerounais et cela ne va jamais changer pour lui. « Je me considère comme un Camerounais. Ce sera toujours mon pays. J’y suis née, et d’après ce que j’ai vu en grandissant – la lutte – je m’y identifierai toujours. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai fini par réussir : à cause de la façon dont j’ai été élevée, de l’environnement dans lequel j’ai grandi. » Le joueur de Philadelphie en NBA répondait ainsi lors d’un entretien avec David Marcesse, journalist au quotidien américain, New York Times.

Bien qu’il se considère camerounais, le basketteur de 30 ans va participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sous le maillot des États Unis. Un choix qu’il a fait avec beaucoup de difficultés car il est d’origine camerounaise mais possède à côté de la nationalité américaine la nationalité française aussi. Son choix explique t’il était d’abord le Cameroun :

« une chose que j’ai toujours su, c’est que le Cameroun est le premier choix, et s’il se qualifie pour les Jeux Olympiques, je jouerai pour mon pays d’origine. »

Le pays n’a malheureusement pas pu se qualifier échouant au dernier carré du tournoi pré-olympique. Le France dont il a obtenu la nationalité en Juillet 2022 s’annonçait aussi comme un choix. Mais il explique avoir subi la pression de ce côté où on lui donnait un délai alors qu’aux États Unis, il lui avait été dit de prendre tout son temps et peu importe sa réponse, elle sera compris.

«Je me suis senti un peu bousculé dans ma décision », révèle-t-il. « Je voulais prendre le plus de temps possible, et le fait que la France ait voulu décider de la date de la décision n’a pas aidé.» Dans tout ce tumulte, même sa discussion avec le président français, Emmanuel Marcon n’a pas facilité les choses. «Je lui ai dit que la relation entre la France et le Cameroun, et les pays d’Afrique en général, me préoccupait beaucoup, se souvient-il. Même aujourd’hui, il se passe beaucoup de choses là-bas. Il y a beaucoup de résistance sur place, ça va jusqu’à la volonté d’expulser les Français, parce qu’il y a eu tant d’années d’oppression. Ma famille vit toujours au Cameroun et je ne veux pas leur faire subir tout cela. Je veux qu’ils soient en sécurité, et les relations entre la France et le Cameroun ou l’Afrique en général ne sont pas bonnes.»

Aujourd’hui, le pivot de Philadelphie élu meilleur joueur de NBA en 2023 va prendre part aux J.O aux côtés de Stephen Curry, Anthony Davis. Une posture qui ne le dérange pas. Car, c’est près d’une décennie qu’il vit au US et y a sa famille et une longue histoire.

Fils du militaire Colonel Thomas Embiid (ancien joueur de handball) Joel-Hans est né le 16 mars 1994 à Yaoundé. Il commencé à jouer au basket-ball à l’âge de 15ans. Avant cela, il brillait sur les terrains de volleyball. Il arrive aux US un an et joue son premier match sur un parquet américain à l’âge de 16ans. Drafté en 3e position en 2014 par Philadelphie, il n’a fait ses débuts en professionnel que deux années plus tard, la faute à une blessure au pied droit. « The process » comme il se fait appeler est aujourd’hui le guide des Sixer et celui qui porte tous les espoirs de la franchise sur ses épaules avec en ligne de mire enfin un titre NBA.