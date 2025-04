La 3ème édition du Mboa Paris annoncée du 28 au 31 mai dans la capitale Française

La troisième édition du salon Mboa Paris se tiendra du 28 au 31 mai 2025 au Beffroi de Montrouge, à Paris, a-t-on appris lors d’une conférence de presse organisée par l’association Mboa Paris à Douala.

Ce salon, désormais à sa troisième édition, vise à fédérer et valoriser le génie camerounais au cœur de la capitale française. Cette nouvelle édition innove en adoptant un format étendu sur quatre jours, contre celui une seule journée, lors des précédentes éditions.

Pour 2025, les organisateurs ont choisi de mettre l’accent sur l’entrepreneuriat. À cet effet, plusieurs séances de BtoB (Business to Business) seront organisées, permettant aux porteurs de projets de rencontrer des investisseurs et partenaires potentiels.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Au-delà du volet business, le salon proposera également des ateliers, des conférences et des moments forts comme les Hemle Talks, une série de causeries inspirantes où des personnalités de renom viennent partager leurs parcours et experience pour témoigner de l’esprit de résilience et de combattivité qui caractérise les fils et filles du Cameroun. Pour cette édition, Rigobert Song, légende du football camerounais, est l’un des invités annoncés.

« Aujourd’hui, Mboa Paris rassemble plus de 3 000 membres de la diaspora européenne, venant non seulement de France, d’Angleterre, parfois même des États-Unis. Beaucoup viennent également directement du Cameroun. Je lance un appel aux Camerounais sur place : si vous avez des projets en lien avec l’Europe, la diaspora ou susceptibles d’avoir un impact au Cameroun, rejoignez-nous à Paris », a lancé Fatimatou Ousmanou Samba, présidente-fondatrice de l’association Mboa Paris.

Plus de 100 entreprises sont attendues pour cette édition, qui comprendra également un espace d’exposition de plus de 1 000 m².

Mboa Paris est un événement conçu par l’association Mboa Paris en partenariat avec Sembe Agency, un growth studio dédié à l’accompagnement des marques. Sembe Agency vient d’ailleurs de lancer officiellement Sembe Influence, son pôle d’influence marketing, lors d’une soirée qui a rassemblé plus de 20 influenceurs à Douala.