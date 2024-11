La Camerounaise Vera Songwe nommée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa

Le bureau du président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que le Dr Vera Songwe, originaire de la région du Nord-Ouest du Cameroun, jouera un rôle essentiel dans la 7e administration sud-africaine.

La Camerounaise Dr Vera Songwe vient d’être nommée par le président sud africain au conseil économique de l’Afrique du Sud. Il s’agit d’un organe consultatif chargé de proposer des orientations sur les questions d’ouverture sur l’écosystème des membres, l’employabilité et l’entrepreneuriat ainsi que les questions sociétales.

Selon le bureau de Cyril Ramaphosa, la Camerounaise fera partie d’un Conseil consultatif économique présidentiel. Elle « jouera un rôle important dans l’orientation de la 7e administration dans sa quête d’une croissance économique et d’une création d’emplois rapides, inclusives et durables ».

L’essence du conseil dont un Camerounais est membre est « d’assurer une plus grande cohérence et uniformité dans la mise en œuvre de la politique économique et de veiller à ce que le gouvernement et la société en général soient mieux équipés pour répondre aux changements de la conjoncture économique ».

Vera Songwe, est chercheuse principale invitée à la Brookings Institution, coprésidente du groupe d’experts de haut niveau sur le financement climatique nommé par le gouvernement du Royaume-Uni et de l’Égypte aux côtés de Lord Nick Stern. Elle est l’ancienne sous-secrétaire générale des Nations Unies et la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique (CEA).

Elle a mené de nombreux efforts pour apporter une plus grande prospérité à l’Afrique. Elle a travaillé avec des chefs de gouvernement africains, des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales, des organisations internationales et le secteur privé sur la stabilité macroéconomique, la politique monétaire, l’innovation financière et la croissance de l’inclusion, l’intégration économique et le commerce, et le développement du secteur privé.

Elle est une dirigeante reconnue et respectée à l’échelle mondiale et a fourni des conseils politiques à de nombreux dirigeants continentaux et institutionnels à l’échelle mondiale. Auparavant, Dr. Songwe était directeur régional de la Société financière internationale, couvrant l’Afrique de l’Ouest et centrale.

Elle a supervisé un portefeuille d’investissements de plusieurs milliards de dollars dans les domaines de l’énergie, des transports, de la fabrication et de la technologie. Elle a aussi occupé plusieurs postes à la Banque mondiale, notamment en tant que directrice pays, conseillère du directeur général pour l’Afrique, l’Europe et l’Asie centrale et du Sud. Elle a passé 10 ans de sa carrière à travailler et vivre en Asie.