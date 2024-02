La direction de la météo explique l’origine de la chaleur qui monte au Cameroun

Le temps qui prévaut depuis des semaines dans presque toutes les régions du grand sud est la résultante du réchauffement anormal de la surface de la mer.

La montée de la chaleur, les pluies sporadiques, la canicule observées au pays en ce moment, ont une explication. Selon la direction de la météorologie du ministère des Transports, le réchauffement anormal de la surface de la mer du Golfe de Guinée est à l’origine des caprices de la météo observés ces dernières semaines. Ce réchauffement « entraine une forte évaporation au-dessus de l’Océan Atlantique. L’eau évaporée est transportée vers l’intérieur du continent par des vents terrestres dominants avec l’humidité relative de 80% en plus ». Cela entraine des pluies sporadiques dans les régions du Littoral, de l’Est, du Sud, du Centre, du Sud-Ouest.

La montée de la chaleur trouve aussi une explication dans un document de la direction nationale de la météorologie. Elle vient de l’atmosphère humide due aux vents dominants du Sud-Ouest chargé d’humidité. Cette humidité « absorbe plus de rayonnement solaire, ainsi que plus de chaleur dans la couche inférieure de l’atmosphère avec des températures d’environ 35°C à la côte et 33°C dans les régions du Centre et du Sud.

L’institution annonce l’extension des pluies jusqu’aux Hauts Plateaux de l’Ouest et l’aggravation de la chaleur dans les prochaines semaines. A cet effet, elle recommande de se protéger en restant à la maison ou dans un endroit frais, de boire de l’eau sans attendre d’avoir soif, de fermer les volets et fenêtres le jour pour les aérer la nuit, de mouiller le corps, de manger frais, équilibré, ou encore de pratiquer les activités douces sans effort.