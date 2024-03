L’ancien sous-préfet de la Lokoundjé Franck Derlin Oyono Ebanga condamné à 10 ans de prison pour assassinat

Le Tribunal militaire d’Ebolowa a rendu sa décision ce 06 mars 2024 après requalification des faits pris au préalable pour meurtre.

L’affaire autour de la mort suspecte de l’étudiante Lydienne Solange Taba en cours depuis plus de trois ans connait le dénouement. Le Tribunal militaire condamne Franck Derlin Oyono Ebanga, ancien sous-préfet de la Lokoundje, à 10 ans de prison et à une amende de 45 millions de francs CFA pour « assassinat ». Cette nouvelle qualification de l’acte s’obtient par les avocats de la victime tombée sous la balle de l’arme de son compagnon d’alors, à 23 ans. La juridiction a au préalable attribué une qualification moins sévèrement réprimée que l’assassinat. Au fil du procès, la défense a pu obtenir la requalification en assassinat et la condamnation.

Pour rappel, le 25 juillet 2020, Lydienne Solange Taba, étudiante à l’université de Douala, a été abattue par balle par son amant, à la résidence de ce dernier, alors qu’elle était enceinte. Cet amant n’était autre que le sous-préfet de la Lokoundjé. L’auteur de l’acte qualifié d’assassinat et condamné aujourd’hui avait présenté ses excuses à la famille de la victime juste après la mort tragique de leur fille. Cette démarche n’a pas atténué la douleur et la douleur des membres de cette famille-là. Un collectif d’avocats s’est saisi du dossier et a intenté une action en justice.

Suite à cette action, la Tribunal militaire a reconnu Franck Derlin Oyono Ebanga coupable de meurtre en janvier dernier, renvoyant la décision finale en mars. Ce 06 mars, le verdict est tombé. Il ne manque plus que l’application de la décision judiciaire.