« Landry Nguemo ou la tragédie des usagers de nos routes », Alain Belibi

Le journaliste a fait une sortie face au décès tragique de l’ex-international Camerounais Landry Nguemo, survenu hier 27 juin 2024, des suites d’accient de la circulation.

« Il allait son chemin tranquille et traversait cette période poétiquement désignée la fleur de l’âge. Devant lui s’ouvraient des horizons de mille couleurs, qui chantaient une manière de ‘ballade des gens heureux’. Lui semblait néanmoins affectionner la discrétion, économe de ses mots et protecteur de son bonheur. Car la fortune lui souriait. Et pas seulement celle qui se donne aux happy few possesseurs de comptes en banque. Mais celle aussi qui se conquiert dans la chaleur d’une famille heureuse et auprès d’amis cultivant le même art de vivre.