Le Cameroun dans le top 6 des pays africains qui envoient les étudiants en France

Malgré les liens économiques noués ces dernières années entre l’Afrique et d’autres pays étrangers comme la Chine, le Canada et bien d’autres, la France n’a pas perdu sa valeur aux yeux des africains.

Les études en France restent attractives pour l’apprenant africain. Pour preuve, IlBoursa souligne qu’en 2022-2023, la France a pour la première fois dépassé les 400 mille étudiants étrangers inscrits dans ses universités et grandes écoles.

Les étudiants africains représentent environ 48% du total des étudiants étrangers présents dans le pays d’Emmanuel Macron. Au classement, le Maroc se taille la part du lion. Il compte 45 162 étudiants sur le sol Français. Ensuite vient l’Algérie qui comptabilise 32 147 étudiants en France.

En troisième position vient le Sénégal avec 15 251 étudiants. Toujours au niveau africain, la Tunisie occupe la 4è place avec 14 291 étudiants. La côte d’Ivoire envoie 10.691 étudiants en France et occupe la cinquième position. Au sixième rang le pays de Paul Biya, le Cameroun avec 9 767 étudiants.

Selon les statistiques, les écoles d’ingénierie et de commerce sont les plus prisées. Dans les écoles d’ingénieurs par exemple le Maroc vient en tête avec 6 110 étudiants et ensuite vient le Cameroun avec 1 756 étudiants. Pour ce qui est du Commerce après le Maroc qui a 8 058 étudiants en France, vient le Cameroun avec 2 333 étudiants.

Campus France souligne que, la croissance du nombre d’étudiants subsahariens en France (+40% entre 2016 et 2021) est deux fois plus rapide que depuis les autres zones (+21% en moyenne). Ces 92 000 étudiants subsahariens sont majoritairement des hommes (56 %), étudient à l’université (70 %), y choisissent largement les disciplines scientifiques (32 %) et s’inscrivent avant tout au niveau licence (56 %).