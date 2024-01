Le Cameroun et le Sénégal peuvent-ils être éliminés en Poule ?

Qui va remporter la CAN 2023 ? La compétition la plus indécise du football moderne a repris ses droits. D’un côté, le Cameroun, quintuple champion d’Afrique, va tenter de ramener un septième trophée à la maison et de se rapprocher de l’Egypte, sept fois vainqueur.

De l’autre, le Sénégal, actuel tenant du titre, se voit bien réaliser un doublé que d’autres nations ont réalisé avant elle. Pour y parvenir, ces deux poids lourds du football vont devoir sortir du même groupe C. La Guinée et la Gambie pourraient-elles gâcher la fête ?

H2 Quel risque pour une élimination en poule ?

Les phases de groupe d’une grande compétition sont des rencontres particulièrement indécises. La coupe du monde 2022 sera toujours là pour nous le rappeler. Qui aurait parié sur l’Arabie Saoudite contre l’Argentine ? Qui aurait parié sur la Corée du Sud contre le Portugal, sur le Japon contre l’Espagne ou encore sur la Tunisie contre le France ?

Dans ce groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, c’est la même chose. Qui parierait la Gambie ou la Guinée contre le Cameroun et le Sénégal ? En tout cas, dans les paris sportifs au Sénégal, pas grand monde ne donne nos deux cadors du continent perdants.

Pourtant, le risque d’un faux pas est grand. Peut-être plus encore pour le Cameroun que pour le Sénégal, mais nous y reviendront. Si les Lions indomptables ont remporté leur dernière confrontation face à la Gambie, au mois de janvier 2022, ce petit pays est parvenu à sortir un beau match nul contre l’Arabie Saoudite d’Hervé Renard. Celle-là même qui, 6 mois plus tard, renversera l’Argentine.

C’est exactement pareil pour la Guinée, dont la dernière défaite remonte au mois de juin 2023 et une courte défaite contre l’Egypte 2-1.

H2 Le Cameroun a-t-il les moyens de ses ambitions ?

Ce qui est indéniable, c’est que le Cameroun aborde la compétition sûre de lui-même. Peut-être même un peu trop. A l’image de son gardien de but titulaire, André Onana, qui préfère manquer le rendez-vous contre la Guinée pour jouer un match de championnat avec Manchester United. Pourtant, son équipe est un timide 8ème de Premier League, à plus de 14 unités du champion d’automne.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est vraiment pas pressé de rejoindre la Côte d’Ivoire. C’est en effet la deuxième fois que le portier repousse la date de son voyage. La première fois, c’était pour participer à un match de coupe contre Wigan, un club de troisième division. Indispensable ?

Le message envoyé par André Onana laisse songeur. Soit Le Cameroun pense pouvoir rouler sur la compétition reine du continent, soit il considère que le Cameroun n’ira franchement pas loin. Pas sûr que Karl Toko-Ekambi, Enzo Tchato et Zambo Anguissa pensent comme lui.

H2 Le Sénégal va-t-il doubler la mise ?

Les hommes d’Aliou Cissé, eux, sont prêts, mais pas non plus au complet. Ce dont il rêve plus que tout, c’est de briser la malédiction de la CAN depuis le triplé de l’Egypte en 2010. Depuis, plus aucune nation n’a gardé sa couronne.

Si Edouard Mendy, gardien de gala du côté de l’AC Milan, est déjà présent à Yamoussoukro, la sélection sénégalaise est passée par une série noire. 6 joueurs se sont blessés juste avant la compétition, dont Idrissa Gueye, Nampalys Mendy ou encore Sény Dieng.

Une hécatombe qui pourrait bien déstabiliser cette équipe. Surtout que le groupe C peut se révéler être un piège. Ce n’est pas Souleymane Diwara, l’ancien international Sénégalais qui dira le contraire. Lui qui, dans une récente interview, a révélé voir la Guinée comme un outsider sérieux.