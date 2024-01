« Le Cameroun ne peut pas se permettre de faire un match nul », déplore André Onana

Le gardien de but des Lions n’a pas manqué de revenir sur le match nul de son équipe face au Sily National de Guinée.

A l’issue du match nul 1-1 entre le Cameroun et la Guinée, André Onana a exprimé sa déception. « C’est le football et tout est temporaire », a-t-il déclaré. Selon le joueur, les Lions ont donné le meilleur d’eux-mêmes, mais le résultat n’était pas au rendez-vous mais il précise « le Cameroun ne peut pas se permettre de perdre ou de faire match nul. »

« J’ai beaucoup de choses à dire, mais je ne les dirai pas ici parce que nous sommes en compétition », a indiqué le joueur de Manchester United, ajoutant que la chose la plus importante était de préparer le match de vendredi contre le Sénégal, « le plus important, c’est de rester ensemble. Nous sommes ici pour gagner la CAN ».

Le gardien a rejoint l’équipe lundi dernier. Il pourrait débuter le match contre les Lions de la Teranga. Un match au cours duquel le Cameroun va jouer sa qualification pour le second tour.