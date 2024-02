Le Cameroun organise son premier camp mondial des jeunes

L’événement constitue l’une des innovations de la onzaine de la jeunesse en cours sur l’ensemble du territoire national depuis le 31 janvier dernier.

La semaine de la jeunesse que le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique a ouvert le 1er février 2024 à Nsem comprend plusieurs innovations. Parmi les activités innovantes, figure l’organisation du tout premier camp mondial de la jeunesse à Yaoundé, capitale du Cameroun. Du 07 au 10 février 2024, l’événement rassemblera environ 5 000 jeunes au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo. Le camp est placé sous le patronage du chef de l’Etat Paul Biya.

Les 5 000 jeunes attendus viendront des 10 régions du Cameroun, de la Corée, des pays de la sous-région Afrique centrale et de divers pays du monde. Il sera organisé sous la bannière du Conseil national de la jeunesse du Cameroun en collaboration avec l’ONG coréenne Youth Fellowship. Le camp comporte des activités de réarmement moral, civique et entrepreneurial à travers l’éducation au changement de mentalités indispensable à l’avènement de la République exemplaire.

Le programme de ce rassemblement prévoit des sessions de formation au changement de mentalités, des conférences, des académies de formation. Le forum de l’éducation et de l’entrepreneuriat, des prestations artistiques et culturelles sont aussi au menu. Selon le ministre Mounouna Foutsou, « le meilleur orchestre mondial actuellement, Gracia, venu de Chorée », y sera présent.

Le camp connaitra son apothéose le samedi 10 février. Dès 14 heures le programme prévoit une grande soirée spectacle de réarmement moral civique et entrepreneurial. Elle s’articulera autour de la prière de la jeunesse pour la paix et la sécurité au Cameroun, le gala de l’excellence jeunesse, l’écoute du message du chef de l’Etat à la jeunesse. Cette écoute sera suivie d’autres prestations des stars de renom invitées. Les organisateurs précisent que l’événement est ouvert au public et la participation est gratuite. Ce camp se tiendra dans le cadre des activités de la 48è édition de la fête de la jeunesse qui se célèbre le 11 février 2024.