Le Cameroun se dote d’une intelligence artificielle qui reflète sa culture

Le projet Dastudy a été présenté par l’Intelligence Artificielle du Cameroun avec le soutien de la Commission nationale de l’Unesco.

Une plateforme éducative. Tels sont les mots qui résument le projet d’intelligence artificielle générative Dastudy, qui propose plus de 15 000 documents dans plus de 500 domaines. Selon son créateur, David Kenfack (chercheur en intelligence artificielle au ministère Recherche scientifique), cette IA est destinée à faciliter l’accès à des connaissances de qualité. Il s’agit d’une véritable avancée pour l’outil qui sert de courroie de transmission (audio et le texte) ainsi que pour le partage de contenus pédagogiques. Le tout s’appuie sur une base de données de près de 20 000 documents répartis en plus de 500 catégories.

Son existence selon ses créateurs se base sur les barrières rencontrées par les populations africaines face à l’intelligence artificielle générée dans les pays occidentaux, afin de positionner leur plateforme comme la solution idéale. « Nous voulons dire aujourd’hui aux organisations et aux entreprises qu’elles ne doivent pas douter des compétences locales, car nous sommes prêts. En matière d’intelligence artificielle, nous avons des talents locaux, quel que soit le secteur cible ou le besoin à résoudre… Les jeunes Camerounais sont prêts à y répondre », explique Boris Landry Kouekam, président de l’Intelligence artificielle du Cameroun.

L’IA 100 % camerounaise se distingue d’être basée sur la documentation africaine et de la fournir pour faciliter la recherche ainsi q’une assistance contextuelle aux utilisateurs. Selon ses créateurs, Dastudy offre une gamme de services pour les entreprises, Dastudy Business. Il aide à la prise de décision, à la gestion des applications et offre également un service d’assistance à la clientèle.