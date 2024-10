Le Cameroun veut collecter plus de 4 000 milliards F de recettes fiscales et douanières en 2025

Ce sera la première fois que le pays atteint ce record.

Selon le Document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2025-2027, les prévisions de recettes fiscales et douanières sont de 4410,7 milliards de FCFA pour l’année 2025. Cette hausse s’inscrit dans la stratégie de diversification des revenus non pétroliers.

Concernant les autres années susmentionnées, l’enveloppe des recettes fiscales et douanières du Cameroun est attendue à 4806,7 milliards de FCFA au cours de l’année 2026, et devrait pour la première fois franchir la barre de 5000 milliards de FCFA dès l’année 2027 (5238,8 milliards de FCFA).

Pour atteindre ces objectifs, apprend-on, le gouvernement prévoit d’augmenter progressivement la pression fiscale, qui passera de 13,6 % en 2024 à 14 % en 2025, tout en maintenant ce taux en dessous de la moyenne africaine. Cette augmentation touchera non seulement les entreprises, mais également les particuliers, dont la contribution actuelle aux recettes fiscales est jugée faible.

Par ailleurs, le gouvernement mettra en œuvre des mesures telles que la consolidation de la déclaration récapitulative des particuliers, introduite en 2020 pour élargir l’assiette fiscale et améliorer la collecte des impôts.