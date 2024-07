Le Camerounais Francis Ngannou fait son retour en MMA

Deux ans après avoir quitté l’UFC, le champion des arts martiaux mixtes a annoncé qu’il combattrait un adversaire de poids avant la fin de l’année.

Après deux passages infructueux en boxe anglaise, Francis Ngannou fait son retour dans les arts martiaux mixtes (MMA). S’il n’abandonne pas le noble sport, le Camerounais se prépare à combattre dans l’arène qui l’a mené au sommet de son art. Dans un podcast avec Joe Regan, il a révélé que son prochain combat, qui pourrait avoir lieu en Arabie saoudite, l’opposera à Renan Ferreira. « Je pense que Renan Ferreira est l’homme de la situation. Cela fait presque deux ans que je parle de lui aux gens. Il est très athlétique. Il a des mains et des genoux rapides, il est très athlétique. Je pense qu’il le sera. C’est ce sur quoi la PFL travaille. Octobre, un jour. Ils travaillent sur le mois d’octobre. Ce n’est pas encore définitif, mais ils parlaient du 19 octobre. »



Ce retour est d'autant plus attendu que le dernier combat de Ngannou en MMA remonte à janvier 2022 contre Ciryl Gane. De quoi s'interroger sur sa forme…

Pour son retour, il affrontera l’actuel champion de la PFL, le Brésilien Renan Ferreira, qui a un palmarès de KO et de performances extraordinaires. Il a battu Ryan Bader pour se qualifier.

Le Predator a profité durant le podcast pour évoquer la fin de sa carrière. « Je veux me retirer du sport avant que le sport ne se retire de moi. Je pense à 41 ans. D’ici là, peut-être qu’à 40 ans, j’aurai l’impression d’être encore dans le coup. À 41 ans, si j’ai l’impression d’avoir tout fait, j’avancerai pas à pas. Ce que je ne veux vraiment pas faire, c’est me réveiller un jour et aller à la salle de sport comme si j’y étais obligée. Si je sens que je peux me le permettre ou si je suis enthousiaste, par exemple un jour d’entraînement, j’y vais, que je batte quelqu’un ou non. Quoi qu’il en soit, je suis excité !Si c’est toujours le cas, je continuerai. Dès que je ne l’aurai plus, même si je n’ai pas encore 40 ans, je le prendrai comme un signe », explique le natif de Batié, dans la région de l’Ouest-Cameroun.