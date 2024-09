Le Camerounais Guillaume Junior Atangana remporte une médaille de bronze à Paris

L’athlète participe aux jeux paralympiques au 400 m. Il est membre de l’équipe des réfugiés créée lors des jeux paralympiques de Rio.

Guillaume Junior Atangana est l’homme par qui l’équipe paralympique des réfugiés remporte sa seconde médaille de l’histoire des jeux paralympiques. La première médaille gagnée jeudi dernier par cette équipe est l’œuvre de l’Afghane Zakia Khudadadji. Après elle, le Camerounais est arrivé troisième à la ligne d’arrivée en 400 m le dimanche 1er septembre 2024, remportant une autre médaille de bronze pour la team. Il a franchi la ligne d’arrivée après le français Timothée Adolphe qui était juste derrière le Vénézuélien Santos Gonzalez. Sous les couleurs du drapeau camerounais, l’athlète est passé de justesse à côté de la médaille de bronze aux jeux paralympiques de Tokyo en arrivant quatrième au 400 m.

Résidant à Bradford en Grande Bretagne depuis 2022, l’athlète de 25 ans dit se préparer depuis longtemps pour atteindre ces performances. Bien que la course ne soit pas sa discipline de rêve, il se donne à fond pour surpasser la perte de vue qui a fait obstacle à la réalisation de son vœu d’enfance d’être footballeur.

A 6 ans, il développe une allergie suite à la prise d’un médicament antipaludique. Une réaction qui lui fait perdre la vue au fil du temps, l’éloignant aussi de son ambition d’enfance. Après plusieurs opérations, l’athlète a pensé qu’il ne pourra pas se présenter aux compétitions internationales. Mais son combat l’a conduit à être plus fort que son handicap, plus haut que sa performance à Tokyo. Dans quelques jours, le sprinteur sera sur la ligne de départ des 100m. Il compte réaliser l’exploit de courir plus vite que tous ses concurrents.