Le chairman du SDF Joshua Osih va à la rencontre des Camerounais en Europe

Le président national du Social Democratic Front effectuera une visite en Belgique au cours du mois d’août en cours.

La diaspora camerounaise d’Europe et le président du SDF ont rendez-vous à Bruxelles, capitale de Belgique, le samedi 17 août 2024 dès 18 heures. Le député de l’opposition va échanger avec ses compatriotes résidant en Europe sur des sujets touchant à la vie de la nation, aux relations internationales et surtout au devenir du Cameroun après l’élection présidentielle de 2025.

De manière plus précise, Joshua Osih, candidat à la prochaine présidentielle, abordera des questions liées à la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest qui est à sa huitième année consécutive, au fédéralisme, forme de l’Etat que l’homme politique trouve meilleure pour le Cameroun. L’éducation prise en otage par certains groupes de personnes, la coalition de l’opposition qui reste en débat à quelques mois du rendez-vous électoral, la double nationalité, figurent à l’ordre du jour. La relance économique dans un contexte d’inflation galopante, les droits de l’homme, le guichet unique de la diaspora, la question du Francs CFA ou encore l’entrepreneuriat au Cameroun sont entre autres thématiques que le successeur de Ni John Fru Ndi à la tête du parti va développer.

Avant de s’envoler pour la Belgique, Joshua Osih vient de clôturer une tournée nationale au Cameroun. Entamée au mois d’avril dernier, cette tournée a conduit le candidat déclaré 4è à la présidentielle de 2018 dans les 10 régions. En parcourant les villes et certaines campagnes, le leader du SDF et sa délégation ont porté le message de la remobilisation à la base militante. Le contexte étant le décès du fondateur du parti, le recul des performances observé ces dernières années au cours des différentes élections, ainsi que l’approche des échéances électorales.