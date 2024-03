Le FMI lance le processus de sélection de son prochain directeur général

Afonso S. Bevilaqua et Abdullah F. BinZarah, coordinateurs du conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI), ont annoncé hier 13 mars 2024.

« Nous avons l’honneur d’annoncer que le conseil d’administration a adopté un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection du prochain directeur général, semblable à celui utilisé les dernières fois. Le conseil d’administration souligne l’importance qu’il accorde à ce que le candidat retenu présente une stature d’envergure mondiale pour diriger le FMI, qui est au cœur du système financier mondial », l’annonce a été faite par Afonso S. Bevilaqua et Abdullah F. BinZarah.

« Les candidatures peuvent être présentées par les gouverneurs et les administrateurs du FMI et, comme par le passé, nous entendons parvenir à une décision par consensus. Le conseil d’administration tient à achever le processus avant la fin avril 2024 », ont-ils précisé.

Cette annonce est faite alors que le mandat de son actuelle dirigeante, la Bulgare Kristalina Georgieva, s’achève le 30 septembre prochain.

Selon le Figaro, traditionnellement, le directeur général du FMI est le candidat proposé par les pays européens, alors que le président de la Banque mondiale (BM) est le candidat proposé par les Etats-Unis. Un partage que les principaux pays émergents, à commencer par la Chine et l’Inde, remettent de plus en plus ouvertement en cause. Mais la répartition du capital de ces deux institutions donne toujours une force prépondérante aux Etats-Unis et à l’UE.

En rappel, Kristalina Georgieva a été nommée au poste de directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) le 25 septembre 2019. Elle a pris ses fonctions le 1er octobre 2019.

Avant d’arriver au FMI, Georgieva a été directrice générale de la Banque mondiale de janvier 2017 à septembre 2019, et a assuré pendant trois mois la présidence par intérim du Groupe de la Banque mondiale.