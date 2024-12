Le Mboa tour 2024 valorise le Cameroun

En collaboration avec le ministère camerounais du tourisme et des loisirs, une équipe d’influenceurs web africains parcourent le Cameroun depuis le 02 décembre dernier, à l’effet de faire découvrir le pays d’Afrique centrale au monde entier.

La volonté pour les acteurs des réseaux sociaux de s’unir pour promouvoir la destination Cameroun vient sanctionner les querelles ou clash parfois observés sur les différentes plateformes. Il devient urgent pour ceux-ci mettre en avant le potentiel touristique du Cameroun à travers le regard et l’audience de ces influenceurs suivis par des millions d’abonnés à travers le monde. C’est ainsi que 26 créateurs de contenus voyagent depuis le 02 décembre et ce, jusqu’au 12 du même mois dans différentes régions.

« En tant qu’enfant du Cameroun, fièrement camerounaise et aussi de la diaspora, ce qu’on cherche c’est à promouvoir notre pays ; à promouvoir le continent africain, c’est à valoriser de manière importante et significative ce qu’il y a de plus beau chez nous sur divers plans. Avec l’entreprise qui nous accompagne, on a décidé de valoriser le Cameroun et de rebrander l’image générale de ce pays.

Nous choisissons le tourisme parce que nous sommes d’abord des Camerounais. Nous voulons que les générations qui vont nous suivre continuent à garder cette fierté d’être camerounaise », précise Fatimatou Ousmanou, fondatrice de Sembé agency et présidente de Mboa Paris. L’événement permet aussi de donner un fort impact territorial du Cameroun sur sa culture, sa gastronomie et ses marques locales. « J’ai accepté de participer à ce Mboa tour 2024, tout simplement parce que j’aime le Cameroun. Et moi qui y était déjà venu par mes propres moyens, j’ai trouvé que l’image du Cameroun que l’on renvoie de l’extérieur, n’était pas assez valorisée.

Beaucoup de gens parlent du Cameroun comme une nation de football. Mais très peu parlent de ce pays comme une nation touristique. Moi je voudrais qu’on vienne au Cameroun comme on va à Dubaï parce qu’il y a de beaux hôtels, des belles plages et d’autres bons endroits. On peut faire la fête à Douala ou Kribi. Tout est écotouristique. Ce qui me marque ici particulièrement ici est la chaleur humaine. L’une des raisons qui me marque le plus est la gastronomie camerounaise », partage Stéphane Sacré dit “Excès”, créateur de contenus et influenceur web d’origine ivoirienne.

Pour l’instant, quatre régions sur les six ont déjà été visités par l’ensemble de l’équipe du Mboa influencer tour. Les régions du Nord et de l’Extrême-Nord vont suivre avant de poser les valises à Yaoundé où des autorités diplomatiques les y attendent pour une série d’échanges.